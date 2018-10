19, Enero, 2016 19, Enero, 2016 4:36 a.m. 4:36 a.m.

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO VIENE DE LA MANO DE INTERNET

La capacidad de interconexión de los dispositivos a través de internet podría ser la tecnología que catapulte la transformación de los países en desarrollo y mejore la calidad de vida de sus habitantes, según un informe publicado hoy por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). El texto, elaborado junto con la empresa tecnológica Cisco, expone que el creciente número de dispositivos con conexión a internet y que además pueden comunicarse con otros dispositivos -a menudo sin intervención humana- pueden tener un impacto más que positivo en los países en desarrollo. Estos aparatos -ordenadores, teléfonos, sensores, chips, etc- podrían mejorar la prestación básica de servicios de salud y educación y permitir que las comunidades prosperen. Las conclusiones del estudio se basan en que los programas de educación, salud y subsistencia (como por ejemplo la actividad agrícola, de inventario, procesos industriales o de seguimiento medioambiental) en el mundo desarrollado ya cuentan con este tipo de tecnología. La disponibilidad de los dispositivos, que ya son habituales en el mercado, la red de conexión móvil mundial (en el mundo ya hay un 95 % de cobertura 2G), su bajo coste y su posible adaptabilidad a los países en desarrollo, presentan esta tecnología como una gran apuesta para el futuro. Para el vicepresidente de Política Tecnológica Global de Cisco, Robert Pepper, no se debería desaprovechar "la posibilidad de afectar positivamente a millones, si no miles de millones de vidas en el mundo en desarrollo, y de evitar una nueva brecha digital". Según el texto, la comunicación y el flujo de información entre máquinas pronto superará en gran medida a la información digital generada por los humanos. La UIT calcula que en 2015 se adquirieron más de mil millones de dispositivos inalámbricos de estas características, y esta previsto que para 2020 estén conectados entre sí 25,000 millones de estos aparatos. EFE