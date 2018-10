07, Mayo, 2016 07, Mayo, 2016 6:44 a.m. 6:44 a.m.

EXPECTATIVAS DE PRODUCTORES CON EL INVIERNO

Después de 2 años de sequía, el sector Agro Nicaragüense augura un ciclo de primera bueno debido a las primeras precipitaciones leves y que los pronósticos revelan un ciclo de lluvias prolongados declaro a 100% noticias el vicepresidente de UPANIC Martin Arguello. Según Arguello las primeras lluvias han ayudado a regar sus tierras brindando condiciones óptimas para sus cultivos y estiman que el periodo lluvioso se prolongara 6 meses. “ Las voces de nosotros en estos tiempos son voces de aliento de cara a un nuevo ciclo lluvioso , va a ser una época de invierno prolongado aproximadamente estimamos 6 meses de lluvia, las recientes precipitaciones no entraron con agresividad y viene mojando nuestras tierras por lo tanto venimos recuperando nuestras cuencas hídricas”, expreso Martin Arguello. Establecimiento del fenómeno de la niña El sector agro a estado pendiente de los reportes de la NOOA que a finales de Octubre se establezca el fenómeno LA NIÑA , por lo que no se llenan de temor si no que actuaran con cautela por la copiosidad de las lluvias. “No debería causarnos alarma ni temor en estos momentos por que no es la primera vez que el invierno se extiende en Nicaragua hasta noviembre y siempre hemos cultivado con éxito. Tengamos le miedo a la falta de agua “expreso Arguello Perspectivas de crecimiento La recuperación es posible si las condiciones del clima se desarrollan de forma optima, estimamos un crecimiento del 4 a 5% en comparación con cifras de hace 2 años, pero si lo comparamos con cifras del año pasado el crecimiento seria del 15% estimo el vicepresidente de UPANIC 100%Noticias