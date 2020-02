10:05 a.m.

El empresario Manuel Bojorge denunció a través de redes sociales el plan recaudatorio que maneja la dictadura Ortega Murillo, a través de la Alcaldía de Managua, la cual le impuso una multa por trescientos treinta y un mil seiscientos noventa y dos córdobas por supuestamente realizar de forma ilícita obras de construcción consistentes a la edificación de dos viviendas unifamiliares, salón de música y un rancho típico.

Bojorge expresó en redes que “Mi premio por ser emprendedor, chocho estamos claros que no hay billetes en el país, pero tampoco apunta de multas no saquen lo poco que producimos. Esto ya es exageración, de repente van a multar por…”

En la notificación que envió la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Managua señalan que el inmueble tiene un avance aproximado del 100% correspondiente permiso de construcción que supuestamente violenta el reglamento de obras de construcción y viola las normas de precipitado reglamento del plan de árbitros del municipio de Managua, la ordenanza municipal número 0298 con base a los expuesto del reglamento del permiso de construcción para el área del municipio de Managua le impone una multa de hasta (331,692 córdobas).

La municipalidad exige al empresario entregar “la cantidad exigible en las oficinas de la Dirección General de Recaudaciones del municipio de Managua, de lo contrario el incumplimiento en el pago efectivo de dicha multa da lugar hacerla efectiva en la vía jurisdiccional jurisdiccional, así como ejercer las acciones que se deriven del hecho ilícito de las obras construidas sin el correspondiente permiso de construcción”.

Ante esto Bojorge manifestó que no olvidará la multa que impuso el régimen “Hoy me olvidaré de la madre multa que me clavó la alcaldía de Managua como premio y seguiré mi vida normal, que se olviden de la inversión, lograron desmotivar y así harán con otros pequeños y medianos empresarios llevando el país al colapso”