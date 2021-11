Londres, 15 nov (EFE).- El conde Spencer, hermano de la fallecida Diana de Gales, rechazó una oferta de la serie "The Crown", sobre la vida de la familia real británica, en la que le pedían grabar en la mansión de la familia -Althorp-, según admitió en una entrevista divulgada este lunes por la cadena BBC.

"Ellos lo solicitaron. Querían grabar aquí. Pero yo no hago este tipo de cosas. Sinceramente, no veo 'The Crown' por lo que dije gracias, pero no" comentó Charles Spencer.

La casa está ubicada a más de cien kilómetros de Londres, en el condado de Northamptonshire (norte de Inglaterra). Cientos de personas acuden cada año para ver la tumba de Diana, que está en una pequeña isla dentro de los amplios jardines de la vivienda.

Los productores de la serie, que emite la plataforma Netflix, se encuentran grabando la quinta temporada del drama histórico.

Los primeros capítulos de esta nueva temporada se estrenaran en noviembre de 2022, según confirmó la actriz de la serie, Imelda Staunton, que interpreta a la reina Isabel II, el pasado septiembre en un video en el canal de YouTube de Netflix.

La cuarta temporada finalizó en la década de los noventa, tras el Gobierno de la primera ministra británica Margaret Thatcher (en el poder entre 1979 y 1990), sin embargo todavía se desconoce qué época abarcará esta quinta temporada de la serie.