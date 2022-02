El musical sobre los Estefan regresa a casa para sonar "100 % Miami"

Miami, 9 feb (EFE).- El musical de Broadway "On Your Feet", basado en las vidas y el éxito de Emilio y Gloria Estefan, regresa este miércoles de nuevo a los escenarios y lo hace en casa con la promesa de sonar "100 % Miami" y conectar de una manera especial con un público que los conoce como nadie.

Escrito por Alexander Dinelaris, ganador de un Oscar por el guión de "Birdman", del mexicano Alejandro González Iñárritu, "On Your Feet" narra a través de los actores Claudia Yanez y Jason Canela los obstáculos por los que pasó la famosa pareja de origen cubano durante su carrera, su llegada a Estados Unidos y su éxito con la icónica banda Miami Sound Machine.

Buena parte del equipo artístico de esta nueva versión formó parte de la producción original de Broadway y de la gira nacional de este musical, que cuenta ahora con varios músicos de la Miami Sound Machine, quienes volverán a tocar temas tan conocidos como "Conga" o "1-2-3".

Esos grandes éxitos, sumados a otros como "Rhythm is Gonna Get You", "Don't Want To Lose You Now" o "Get on your feet", son los que conectan al público con este espectáculo bilingüe de emociones altas, baile y mucho sabor cubano.

Y las risas. Las carcajadas son una parte importante de un musical que en ninguna parte es mejor entendido como en Miami, donde las expresiones que forman parte del libreto se sienten como propias.

Y todo en el coqueto teatro Actors' Playhouse at the Miracle Theatre, en el área miamense de Coral Gables, donde los protagonistas están seguros de que los ritmos latinos de los Estefan sonarán de una manera diferente hasta el próximo 6 de marzo, que es cuando acabará la temporada.

Se trata de una versión del musical "más íntima", donde la "nostalgia" juega un gran papel y todo tendrá mayor "significado", según explicaron a Efe sus dos protagonistas.

"Es un elenco cubano contando una historia cubana", afirma Canela, que destaca que los actores no tuvieron que recibir explicaciones sobre detalles específicos del libreto: "Es algo que está en nuestras venas, es nuestra cultura".

CERCANÍA EMOCIONAL

Una de las claves de esta nueva representación es la cercanía del público, tanto físicamente, al tratarse de una sala con 600 butacas, como emocionalmente, pues la música de "On Your Feet" es de alguna manera la banda sonora de Miami.

En su propia experiencia vital Canela destaca "Conga" (1985), que alcanzó los primeros puestos en los Billboard Hot 100, la principal lista de popularidad musical en Estados Unidos y que para él representa como pocas canciones lo que es Miami.

En sus años de juventud, cuando empezaba a sonar "Conga" en sus bailes con quinceañeras, "todo el mundo se levantaba y era pura fiesta", recuerda Canela, quien tiene su debut en un musical con "On Your Feet".

El hermano del también actor Jeancarlos Canela se presentó sin suerte a las audiciones para el musical en Broadway, pero en la actualidad se siente orgulloso de, ahora sí, poder formar parte del proyecto y ser el primer cubano que encarna a Emilio Estefan.

Yanez no es cubana, pero, como muchos en Miami, emigró a esta ciudad de Florida de niña y se crió rodeada de los ritmos de la actual capital mundial de la música latina, una urbe que precisamente dio sus pasos en esa dirección con los Estefan, ganadores en conjunto de 26 premios Grammy.

GIRA MUNDIAL

La actriz, que fue corista de otro mítico cantante cubano radicado en Miami como es Jon Secada, y formó parte del elenco Off Broadway de musicales como "Mamma Mia!" y "A Chorus Line", se conoce bien el papel, pues en más de 80 ocasiones fue el reemplazo de las actrices que encarnaron a Gloria Estefan durante la gira nacional de este musical, que comenzó en Miami.

El musical se estrenó en Chicago en el verano de 2015 antes de trasladarse a los escenarios de Broadway, donde se presentó desde octubre de 2015 hasta agosto de 2017, año en el que inició una gira mundial que recorrió más de medio centenar de ciudades de EE.UU. y el extranjero.

Pero Yanez explica que esta nueva representación será una "experiencia completamente diferente", algo que no sabe concretar pero que radica en el "swing" (sentimiento) del elenco y a la "conexión emocional" que establecerán con el público cuando, como dice Canela, lleven al escenario al "perfecto ejemplo" del llamado "sueño americano" que encarnan los Estefan.