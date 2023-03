"Los Daniels" ganan el premio a mejor dirección y dejan sin óscar a Spielberg

“Este óscar queremos dedicarlo a toda las mamás del mundo, en especial a las nuestras, a mis papás por no coartar mi creatividad de niño, dijo Scheinert

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como "Los Daniels", obtuvieron este domingo su primer óscar en la categoría de mejor dirección por su trabajo en "Everything Everywhere All at Once", un premio para el que también partía como favorito Steven Spielberg.



“Este óscar queremos dedicarlo a toda las mamás del mundo, en especial a las nuestras, a mis papás por no coartar mi creatividad de niño, ni siquiera cuando hice comedias pervertidas", dijo Scheinert al recibir la estatuilla.



"Los genios emergen del colectivo, somos producto de nuestra historia y honro el pasado inmigrante de mis padres. A mis hijos quiero decirles que no tienen que sentir presión por superar esto, no es normal, ni es un estándar, es una locura", añadió Kwan.



Con dicha victoria, los directores se convirtieron en el tercer dueto de cineastas en ganar un óscar a la dirección, después de que lo lograran los hermanos Cohen con "No Country for Old Man" y Robert Wise y Jerome Williams con "West Side Story".



Los “Daniels” no solo vencieron al icónico cineasta Spielberg (“The Fabelmans”), sino que también desbancaron a los directores Todd Field (“Tár”), Martin McDonagh (“The banshees of Inisherin”) y Ruben Östlund (“Triangle of sadness”).



Kwan y Scheinert ya habían sido ganadores de premios a la dirección en los Critics Choice Awards, los Spirit de cine independiente, así como los premios del Sindicato de Directores.



“Everything, Everywhere All at Once” ha sido la producción con más nominaciones para esta edición, con once candidaturas.



La comedia de ciencia ficción que sigue la historia de una madre inmigrante que de la noche a la mañana se convierte en una tímida heroína logró conjuntar el gusto de crítica con el de las audiencias.



En el pasado, “los Daniels” ya habían trabajado juntos en el filme "Swiss Army Man" (2016), protagonizada por el actor Daniel Radcliffe, pero por separado también han construido un camino con filmes como “Omniboat: A Fast Boat Fantasia”, de Kwan, o “The Death of Dick Long”, de Scheinert.