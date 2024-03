'20 Days in Mariupol' derrota a 'La memoria infinita' al ganar el Óscar a mejor documental

"Es el primer Óscar en la historia de Ucrania, estoy honrado pero probablemente soy el primer director en decir que me hubiera gustado nunca haber hecho esta película", dijo Chernov.

Equipo de Periodistas

Marzo 10, 2024 09:05 PM

'20 Days in Mariupol', del director ucraniano Mstyslav Chernov, se llevó este domingo el Óscar a mejor documental, derrotando así a la chilena 'La memoria infinita', de Maite Alberdi, en la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

"Es el primer Óscar en la historia de Ucrania, estoy honrado pero probablemente soy el primer director en decir que me hubiera gustado nunca haber hecho esta película", dijo Chernov.

"Desearía cambiar este premio porque Rusia nunca hubiera atacado Ucrania u ocupado nuestras ciudades (...) Sin embargo, todos juntos, ustedes, algunas de las personas con más talento del mundo, podemos asegurarnos de que la historia se rectifique y la verdad prevalezca", ahondó el director.

El documental, centrado en la actual guerra ucraniana, triunfó en la categoría que también incluía a los documentales 'To Kill a Tiger', 'Bobi Wine: The People’s President' y 'Four Daughters'.

Estrenado en el Festival de Sundance, '20 Days in Mariupol' expone el trabajo de un grupo de periodistas ucranianos que buscan documentar las atrocidades de la invasión rusa en la ciudad sitiada de Mariúpol.

El documental ha sido uno de los favoritos de la temporada de premios al ganar galardones como el BAFTA y el premio que otorga el Sindicato de Directores de EE.UU (DGA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la película con la que Alberdi competía hacía un retrato de la relación de amor entre el periodista Augusto Góngora y la actriz y exministra de Cultura chilena Paulina Urrutia, marcada por las complicaciones del alzhéimer de Góngora, mientras teje como telón de fondo la historia de un país marcado por la dictadura.

Esta no era la primera vez que la chilena aspiraba a la estatuilla dorada, puesto que en 2021 la documentalista había sido nominada por 'El agente topo', donde contaba la historia de Sergio, un anciano de 80 años que se convierte en un espía en un hogar de ancianos.

Además, durante la pasada edición de los premios Goya españoles ‘La memoria infinita’ obtuvo el premio a mejor película iberoamericana, convirtiéndose en la segunda directora en ganarlo.