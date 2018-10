El romance de Carlos y Camila llega a ‘The Crown’

La serie que recrea la vida de la monarquía británica rueda estos días uno de los primeros encuentros del heredero al trono con su entonces amante y ahora esposa

Desde los años setenta y a lo largo de las décadas, la relación entre el príncipe Carlos de Inglaterra y Camila, su ahora esposa, ha sido escrutada por los medios. La pareja se conoció en los setenta, se casó con distintas personas y tuvo hijos en los ochenta, se reencontró de forma notoria en los noventa y, finalmente, se casó en 2005. Una relación que será ahora reflejada en The Crown, que ha recreado una de las imágenes más icónicas de esa relación: la que confirmó que, pese a sus respectivos matrimonios y noviazgos, Carlos y Camila seguían juntos.

The Crown refleja la vida de la familia real británica y en su próxima temporada, la tercera, se centrará en los finales de los sesenta y los setenta, con Carlos ya en su época joven. Así, estos días se ha podido ver un momento del rodaje que recrea una de las escenas más conocidas de la vida amorosa del heredero al trono. En 1975, Carlos y Camila se vieron en un partido de polo en Cirencester Park, al sudoeste de Inglaterra. Él vestía una camiseta deportiva y ella vaqueros y un polo de intenso color rojo. Semiocultos tras un árbol, la pareja charlaba. La imagen supuso la confirmación de que su relación no se había roto.

Moment Prince Charles and Camilla gaze into each other's eyes recreated for The Crown https://t.co/XiDpZ1PIrr pic.twitter.com/Qk9Rr61j5e

— Windsor Dynasty (@Windsor_Dynasty) 21 de octubre de 2018

Camila y Carlos se conocieron en 1971, cuando el príncipe tenía 23 años y ella 25. Frecuentaban los mismos amigos, círculos sociales y aficiones, ya que ambos eran amantes de los caballos y el polo. En 1973 Carlos se embarcó en la Marina Real y la relación acabó, entre otros motivos porque algunos miembros de la familia real británica se oponían y porque Camila era católica, y los Windsor han de ser anglicanos (al fin y al cabo, Isabel II es la cabeza de la iglesia anglicana en Inglaterra). Entonces, Camila ya salía de forma intermitente con el comandante Andrew Parker Bowles, con quien finalmente se casó en julio de 1973 en un gran enlace con más de 800 invitados y a la que acudieron Isabel II, la reina madre o la princesa Margarita.

Pese a la boda de Camila, la relación de ambos siguió siendo muy estrecha; de hecho, Carlos es padrino de Tom, el hijo mayor de Camila. En los ochenta, según fuentes cercanas a ambos, volvieron a ser amantes, pese a que Carlos se casó con Diana de Gales en 1981 Ella misma ha hablado de lo duro que fue vivir esa época y verse seguida y perseguida por los paparazis. Camila y Andrew Parker Bowles se divorciaron en 1997; y Carlos y Diana se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996. La princesa de Gales moriría un año después. Carlos y Camila se casaron en una ceremonia civil en el castillo de Windsor en abril de 2005.

The Crown reflejará todos estos eventos a lo largo de sus próximas temporadas, y de hecho en la tercera ya mostrará los inicios de este enredo amoroso. Carlos será interpretado por el actor británico Josh O'Connor (protagonista de Tierra de Dios), mientras que Emerald Fennell (que ha actuado en Llama a la comadrona o Anna Karenina) será Camila. Por el momento se desconoce quién dará vida a la joven Diana, de la que sí se sabe que aparecerá en esta tercera temporada.