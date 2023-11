Cuando nicaragüenses fallecen en España, el drama de la repatriación

Equipo de Periodistas

El lunes primero de octubre de este año 2023 el chinandegano Carlos Alberto Hernández conoció la dolorosa noticia de la muerte de su hija Martha Hernández y de sus dos nietos Sergio y Erick Hernández en el incendio de una discoteca en España.

Martha y sus hijos, fueron tres de un total de trece víctimas mortales en un incendio ocurrido en la localidad de Murcia, España.

Además de la difícil noticia, Carlos Alberto de 81 años, batallaba con la incertidumbre de si la repatriación de sus familiares sería posible, puesto que yacían sin vida en otro continente y no se trataba de un solo cuerpo, eran tres.

La preocupación de Hernández era natural. A diario las noticias informan de las dificultades que enfrentan muchas familias cuyos parientes murieron en el extranjero, en su mayoría en Estados Unidos o en el trayecto a ese país.

Periodistas locales no tardaron en ubicar en el barrio el Calvario, del municipio de Chinandega, la casa de infancia de Martha Hernández, que luego sería también la de sus hijos. Desde ese día, don Carlos Alberto aprovechó para enviar un S.O.S a través de los medios de comunicación “No tengo para repatriarlos, que por favor me ayuden”.

Y la solicitud fue escuchada, el Ayuntamiento de Murcia coordinó cinco repatriaciones hasta Nicaragua. Además de Martha y sus hijos, también fue repatriada su nuera Orfilia Blandón y Tania Salazar, amiga de la familia, todos los cuerpos llegaron hasta sus hogares con el apoyo del ayuntamiento.

“Lejos o cerca la muerte es. Son los mismos sentimientos, la distancia no difiere, pero sí el temor era de que no me trajeran los cadáveres y por eso yo lo manifesté desde el principio que me ayudaran y gracias a Dios todos vinieron” comenta el padre de Martha.

Cuando Hernández recibió los cadáveres en Chinandega, considera que su estado emocional era “ilimitado” , por la “dicha” de tenerlos de regreso. “Tanta era la emoción que yo traté de hacer lo mejor de acuerdo a mis condiciones económicas. Incluyendo respaldos, coros de música religiosa y misas cantadas. La iglesia se llenó”, describe el aún adolorido padre y abuelo.

Con respecto a la repatriación indica don Alberto “todo lo pagaron desde España. Desde que salieron en coordinaciones de funeraria a funeraria, hasta la puerta de la casa”, comentó don Carlos.

Martha Hernández Zamora tenía 62 años y estudió en una escuela que formaba secretarias. Por su honestidad y empeño se destacó en todos los sitios donde laboró.

“Hoy estoy recibiendo la cosecha de su comportamiento y de su conducta en la tierra. Aquí en el barrio Monserrat donde también la conocieron le hicieron rosario de Pésame sus amistades. El manifiesto del cariño también en España donde nicaragüenses o no nicaragüenses la recordaron. Una mujer sin problemas, entre todos mis hijos su modo era único y yo estoy agradecido”, comparte.

Don Carlos no conoció a cuánto asciende la gestión de repatriación de sus familiares, tampoco lo pregunto, pero está muy agradecido del acto de buena voluntad del ayuntamiento de Murcia y de cada gesto de buena voluntad recibido.

Katia, emigró por una vida mejor

En el seno de la familia Altamirano, que habita en la colonia Gracsa del municipio de Chinandega, aún duele la ausencia de Kathia Carolina Altamirano Blandón, quien murió en Aragón, España, el domingo 23 de mayo de 2021.

Katia fue asesinada de varias puñaladas por el español Rubén Calvo, a quien algunas personas cercanas identificaban como su ex pareja.

El hecho consternó a la comunidad nicaragüense en España, pero más a su familia que sobrevivió.

Después el sujeto intentó suicidarse lanzándose desde el quinto piso pero se recuperó a la caída y enfrentó el juicio por violencia machista.

Durante el juicio en contra de Calvo no hubo representación de la familia Altamirano, su madre Concepción Altamirano, palmeaba tortillas para sobrevivir y no tenía dinero. La hermana de Kathia, Sayda Altamirano, tampoco contaba con los recursos.

Katia era originaria de Chinandega y dejó un niño de 12 años de edad. A dos años y medio del crimen sus familiares prefieren no hablar con medios de comunicación de lo sucedido y de cómo enfrentan su duelo. Confirmamos que no tienen contacto cercano con el hijo de la fallecida, además su hijo y su madre nunca recibieron una supuesta indemnización destinada para el hijo y la madre de la víctima, tampoco recuperaron sus pertenencias.

Hace aproximadamente un año y medio, Zayda, hermana de Katia, lamentó que la familia no recuperó los bienes de la víctima, maletas y el dinero que ella tenía ahorrado.

“Llevamos un año desde la muerte de Katia y, salvo su cuerpo que pudimos enterrar, no hemos recibido nada más de Katia”, habría denunciado en aquel momento.

La repatriación desde España es un reto

Las muertes de migrantes nicaragüenses en Estados Unidos, o en el trayecto hacia ese país, es un conteo difícil en este 2023 que aumentó como efecto directo de la ola migratoria.

Alberto Brunori, representante de Naciones Unidas para Centroamérica, dijo recientemente a la Voz de América que la situación política es la principal razón de la migración de miles de nicaragüenses y la crisis política genera altos niveles de pobreza en el país.

Aunque es cierto que el destino que persiguen la mayoría de migrantes nicaragüenses es Estados Unidos, allá por 2015 también lo fue España.

En ese año era retador para un nicaragüense tratar de llegar a Europa, por los costos del viaje que ascendían a más de 4 mil dólares, el riesgo de que funcionarios de migración no te permitieran ingresar y la distancia de miles de kilómetros que te garantiza no volver a ver a tu familia en muchos años.

En el mejor de los casos muchos lograron llegar, establecerse y mejorar su situación económica y la de sus familias, pero la muerte que es una posibilidad en cualquier lugar donde se vive, también era un riesgo.

El nicaragüense José Daniel Rodríguez llegó a España justamente en el 2015, durante ese boom migratorio. Nueve años después, preside la Asociación Nicaragüenses en Sevilla, la que se ha convertido en una mano amiga para la comunidad migrante.

La organización sostiene que cada año en España mueren unos 20 nicaragüenses. En este año solo en Sevilla ya han muerto 6 migrantes.

“De los migrantes que viven en Sevilla solo un caso fue mediático porque se trata de una mujer que fue asesinada por su pareja. Pero después de ese caso, hay una cantidad importante de las que nadie se entera porque son muertes por enfermedad”, informó Rodríguez.

La asociación Nicaragüenses en Sevilla repatrió este año a dos personas antes de que murieran de cáncer “una era de Waslala y el otro paciente era de Jinotega y se mandaron cuando el médico les dijo que no había posibilidades porque las terapias no habían respondido, estaban en fase de metástasis y su muerte era cuestión de meses”, relata José Daniel.

Agrega que la asociación también ha tenido referencia de muertes por suicidio y por accidentes de tránsito.

La asociación reconoce las dificultades que enfrenta una familia para repatriar un cadáver desde España, pero ya no emprenden campañas de recaudación para este fin.

“Nosotros ya no nos ponemos al frente de campañas de recaudación para repatriación. Este año la única repatriación que apoyamos fue la de Vanesa, porque se trataba de una víctima de Femicidio y era una forma de reivindicar la lucha contra la violencia de género”.

Según Rodríguez una repatriación desde España cuesta entre 8 mil y 10 mil euros y las personas aportan menos. “De los casos de muertes de migrantes en este año, tres casos se velaron en Sevilla y se cremaron para luego trasladar las cenizas y en dos casos las familias se hicieron cargo del cuerpo”, comenta Rodríguez asegurando que la cremación es la alternativa más económica cuando de repatriación se habla.

“La mayoría de las familias en Nicaragua no tienen la capacidad para hacer frente a una repatriación y al hacerlo incurren en endeudarse por largo tiempo. La cremación cuesta entre 2500 y 3000 euros y la diferencia es sustancial”, indicó a 100 % Noticias, el presidente de la asociación.

Del apoyo entre gobiernos es poco lo que se puede hacer ante el deterioro de las relaciones entre ambos países.

“Por la situación de Nicaragua con España hay menos accesibilidad a estos trámites. Es verdad que nunca ha habido un apoyo de parte de las autoridades de Nicaragua en ningún gobierno, pero es nula, no te colaboran, no te ayudan e incluso en redes sociales ellos asumen que colaboran con parte de las repatriaciones, pero en realidad no es así”, advirtió José Rodríguez.

En el año 2021 la Asociación Nicaragüenses en Sevilla lanzó una campaña en redes sociales con el lema “Mi repatriación por deceso es mi responsabilidad”, dirigida a la comunidad migrante para hacerle conciencia de la alta posibilidad de morir lejos de Nicaragua.

“Creo que podemos evitar la angustia de la familia asumiendo una póliza de bajo costo para la repatriación. El estatus legal para adquirir tales pólizas no son un problema pues se pueden asumir con el pasaporte, por un costo anual de entre los 50 y 70 euros , según lo que desees agregar a la póliza”, comentó José Daniel como una posibilidad para la comunidad migrante.

Mientras Nicaragua siga siendo un país en desarrollo, la migración y las muertes de migrantes seguirán siendo una realidad que enfrentan las familias en el país.

El panorama no es alentador, la crisis política y por ende económica se profundiza y más personas prefieren salir del país para intentar superarse ante la falta de oportunidades de hacerlo en su propia tierra.