Miss Universo es “Azul y Blanco”, régimen le prohibió ingreso a Nicaragua y luego la felicita por triunfo

El régimen sandinista ordenó prohibir el ingreso a Miss Nicaragua 2023 Sheynnis Palacios, tras su participación en Miss Universo. Esto ocurrió un día antes de coronarse como Miss Universo 2023 y luego revocaron la decisión.

Según una captura de pantalla publicada en redes sociales por el periodista y ex preso político Miguel Mendoza, el régimen de Daniel Ortega habría ordenado a la línea aérea Avianca, no permitir el retorno de Miss Nicaragua 2023 este domingo cuando retornaría de El Salvador.

La imagen muestra la ruta de destino, Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, Ruta: Salvador-Managua y Conexiones

“Atentamente se hace de su conocimiento: No Abordar a la pasajera nicaragüense”, según se lee en la imagen, en referencia a Palacios Cornejo Sheynnis Alondra, quien volaría del Salvador a Managua este domingo 19 de noviembre y reitera “Viajando hacia Managua No Autorizado” .

“La dictadura ordenó el viernes a Avianca no abordar a @Sheynnispalacio en el vuelo de regreso a Nicaragua, pero ayer cambiaron de decisión”, aseguró Mendoza.

Según el periodista “ayer en horas de la tarde, antes del certamen, agentes de Migración llegaron a las oficinas de Avianca a borrar la orden y a obligarles a borrar todos los correos con esta orientación”.

Mendoza agregó que “el pantallazo que les publico fue hecho cuando llegó la orden de la dictadura a la línea aérea”, aseguró en el post.

El régimen no contaba con lo lejos que llegaría Palacios con su participación, y previendo los altos niveles de popularidad de los que goza la miss y la euforia que experimenta el país con este logro histórico, la dictadura no corrió riesgos y revirtió la orden.

Dictadura ahora felicita a Palacios

Al ver coronada a la diriambina como la mujer más bella del planeta, el régimen además de dar pie atrás y permitir el ingreso de la nicaragüense, el régimen emitió un escueto comunicado de felicitaciones a la beldad.

“Nicaragua celebra con legítimo Orgullo y Alegría la Coronación de Miss Universo para su Bella Representante, Sheynnis Palacios Cornejo”, escribieron en la nota de prensa.

“Nos unimos al Justo Regocijo de Sheynnis, su Familia y nuestro Pueblo, y al festejo de Centro América al Alcanzar Nuestra Región, por Primera Vez, ese trono de la hermosura y el talento de Nuestras Mujeres y de Nuestras laboriosas y humildes Comunidades”, se lee en el documento.

“Nicaragua, celebra en Sheynnis, Nuestra Miss Universo, el Reconocimiento de la Gracia, la Inteligencia y las luchas cotidianas por la Vida Buena, símbolo de las Inmensas Bendiciones de esta Patria Nuestra, cubierta y enaltecida con la Fuerza de la Fé y el Amor del Padre Celestial”, concluye el comunicado resaltando que “Nicaragua está de Fiesta con su Reina...!”

Ayer mismo, ante la algarabía de miles de nicaragüenses que salieron a las calles a celebrar el logro de Palacios, Fidel Moreno, secretario general de la alcaldía de Managua, llegó a la casa de familiares de Sheynnis, que ya estaba rodeada por vecinos y amigos. Mientras en el resto del país se respiraba el júbilo ante el importante título.

Hace cinco años Sheynnis Palacios, como muchos jóvenes participó con su bandera azul y blanco en marchas contra la represión del régimen de Daniel Ortega. Este antecedente, le valió ser blanco de muchos ataques de parte de sandinistas y de presentadores de televisión que laboran en medios en manos de los hijos de Ortega y Murillo.

Palacios deslumbró con su traje de gala, lo lució con un manto azul cielo y muchos cree que fue una forma de respaldo a la iglesia católica en Nicaragua perseguida por el régimen Ortega Murillo, ya que la compararon con la virgen María.

“Se cree fue la manera de simbolizar a una iglesia perseguida” indican varios comentarios en redes sociales.

Sheynnis es “azul y blanco”, que son los colores de la bandera nacional, que se convirtió en símbolo de resistencia de los nicaragüenses en las marchas.

El régimen Ortega Murillo, llegó a encarcelar a manifestantes solo por portar la bandera nacional y hasta robar banderas en librerías, en comercios, porque ser azul y blanco, es estar contra el sandinismo que pone de primero la bandera rojinegra y cuando le conviene secuestra los colores de la patria para tratar de ablandar su imagen.

Tras el triunfo de Sheynnis Palacios, como Miss Universo 2023, el secretario de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno y la alcaldesa Reyna Rueda, llegaron a felicitar a la familia de Sheynnis al barrio La Fuente, que estaba lleno de amistades, vecinos y personas que celebraban esta victoria histórica.

El pueblo salió a las calles de forma espontánea a manifestar su alegría portando la bandera nacional, cantaron el himno de Nicaragua y la icónica canción de Carlos Mejía Godoy “Nicaragua, nicaragüita”.

Sheynnis no solo venció en Miss Universo, con su belleza, también rompió la prohibición impuesta por la familia Ortega Murillo, de manifestarse y expresarse en las calles con la bandera nacional, sin tener ninguna autorización.

En redes de simpatizantes rojinegros como el twitter de “Tania Sandinista”, todavía la noche de ayer, estaban los ataques a Sheynnis “Loco, ¿es que no ven el trasfondo de todo ese show?, a mí no me engañan amiguitos, Miss Universe”.

También el usuario Verónica Masis en X expuso “Miss Tranquera la embajada gringa le está regalando esa corona para después meterla hacer alboroto pero aquí se jode esa p”. Acompaña el twitter con las fotos de Sheynnis Palacios durante una marcha en el mes de junio del año 2018.

“Eran las 6:55 am, no acostumbro a despertarme tan temprano, me di cuenta de la marcha pero no sabía si ir, tenía miedo de o que podía pasar” expresó Sheynnis en el contexto de la represión del régimen contra manifestantes.

También el exdiputado sandinista y exprocurador de la niñez, Carlos Emilio López, mantuvo una campaña en sus redes sociales contra Sheynnis Palacios. Post de facebook de Carlos Emilio López.

Tras la coronación borró los post, pero la población ya había hecho capturas de sus ataques.

Menosprecio de presentadores oficialistas

Los presentadores oficialistas del canal 13, propiedad de Camila, Maurice y Luciana Ortega Murillo, hijos de la pareja dictadora, tenían luz verde para atacar y burlarse de la ahora Miss Universo.

Cuando Sheynnis viajó a El Salvador para la final de Miss Universo, la presentadora del canal 13 Francelys Sandoval, llamó a Sheynnis Palacios «Miss Buñuelos», en plena revista matutina, menospreciando un negocio familiar que la joven impulsó junto a su abuelita.

Esta no era la primera vez que Francelys Sandoval arremetía en contra de Sheynnis con un apodo. En 2020 la catalogó de «Miss Covid» a modo de burla por la suspensión de Miss Mundo tras el inicio de la pandemia.

Críticas de Xiomara Blandino

Xiomara Blandino criticó a la organización de Miss Nicaragua, asegurando que tienen un mal manejo a la hora de preparar a las reinas.

«Hemos tenido una organización de Miss Nicaragua muy cerrada, hermética, selectiva (…) le dan oportunidad a quien ellos deciden», criticó Blandino, Miss Nicaragua 2007 y dueña de la franquicia de Miss Teen.

Además, dijo que si ella estuviese a cargo de Miss Nicaragua conseguiría «un patrocinador» que le diera unos 10 mil dólares para comprar votos para que la delegada nicaragüense permanezca en el top de Miss Universo. Luego Blandino viajó a El Salvador para el certamen de Miss Universo.

Oficialistas de burlaron de traje de fantasía

Tras coronarse Sheynnis Palacios como Miss Universo, la gente en redes sociales comenzó a recordar los videos de burlas que hicieron los presentadores de canal 13, propiedad de los hijos de la pareja dictadora. En la revista matutina, uno de los presentadores se puso un plástico negro para burlarse del traje nacional o de fantasía del “zanate” que lució Palacios en la preliminar de Miss Universo.

“Aquí está el zanate is from Nicaragua”, se burló el presentador luciendo plástico negro en sus brazos y usándolos como alas.

Agregó “no tengo nada personal, pero yo no la veo en ningún top, muchachos creo que las cosas comienzan desde casa y si la vimos en Miss Mundo donde su respuesta fue por la tangente, ahora en un miss internacional…” criticó uno de los presentadores sandinistas de farándula del canal 13.

La Reina del Pueblo azul y blanco

Nicaragua no durmió, por celebrar de forma espontánea en las calles con banderas azul y blanco, el triunfo de Sheynnis Palacios en el concurso Miss Universo en su edición 72, celebrado en El Salvador.

Diversas personalidades nicaragüenses desterrados saludaron el triunfo de Sheynnis. Uno de ellos fue el obispo Monseñor Silvio Báez.

“¡Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, muchas felicidades! ¡Gracias por hacer brillar en tu belleza el nombre de nuestra patria! ¡Gracias por llevar alegría a nuestro sufrido pueblo! ¡Gracias por hacernos tener esperanza en un futuro más hermoso para nuestro país!” expresó Báez en su cuenta de X.

Se sumó también el cantautor nicaragüense, Hernaldo Zúñiga. “Amanezco con el notición de que una nicaragüense, Sheynnis Palacios, ha ganado en el certamen de Miss Universo. La belleza reúne a mi país y le pone sonrisa indeleble” dijo Hernaldo autor de la canción “Se Van”, dedicada a los dictadores del mundo.

El joven excarcelado y desterrado político Lesther Alemán, se mostró emocionado por la nueva Miss Universo 100% pinolera.

“Sin igual. Cuando Sheynnis Palacio menciona siempre sus dos apellidos es de emocionarse por presumir la figura de su mamá como pilar en su histórica trayectoria, felicitaciones a su abuelita. Todo el esfuerzo de “la chavala linda” ha valido la pena”.

La familia de Sheynnis celebró con amistades, vecinos y particulares que llegaron hasta el populoso barrio La Fuente en Managua.

“Nunca se esperó pero ella está dando historia a Nicaragua. Es una chavala completa. Nos sentimos felices, orgullosos, aquí en la fuente todos saben quienes son los Cornejos y sus abuelos Orlando cornejo, y Melania Pichardo de Cornejo que hacen historia desde el cielo con ese triunfo” dijo una tía de Sheynnis que celebraba en el barrio La Fuente.

Nacida un 30 de mayo de 2000, la nicaragüense Sheynnis Palacios es licenciada en Comunicación Social de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), donde jugó voleibol, y es conductora y presentadora del programa "Entiende tu mente", proyecto social que lanzó tras batallar contra la ansiedad, con el busca ayudar a otras personas y que aborda diferentes temas sobre salud mental.