2016: “ESTE ES UN GOLPE DE ESTADO A LA DEMOCRACIA”

Elecciones libres. Farsa Electoral. Ortega. Candidatos presidenciales. Luis Almagro. OEA. Nicaragua en libertad. Elecciones 2016. Verificación. Son palabras que parecieran un discurso político dictado desde un pódium resumiendo todos los temas que más sonaron este 2016, sin embargo, se trata del último estudio de conversación digital realizado por Porter Novelli y su unidad de Data Intelligence donde refleja lo que hablaron los nicaragüenses este año en la red social Twitter.

Efectivamente este 2016 fue un año catalogado por analistas políticos como “explosivo”, pues lograron poner en el centro del huracán a Nicaragua y a sus 6.8 millones de habitantes. La comunidad internacional echó un vistazo a ver lo que pasaba en el país y grandes editoriales de medios de comunicación como The New York Time, El País España, The Washington Post, condenaron lo que ocurría. Pero ¿qué fue lo trascendental? 100%Noticias hace un recorrido. Acompáñenos a este maratónico viaje.

“Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países”, dijo Ortega en su discurso ante el Congreso del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) el sábado 04 de junio del corriente año. Las declaraciones del mandatario sandinista provocaron una ola de críticas ante sus más férreos opositores.

Ley Electoral establece observación electoral por lo tanto Ortega pide (ordena) que CSE viole la Ley. Desobediencia! https://t.co/anOhuyKwKW — Eduardo Montealegre (@emontealegrer) 5 de junio de 2016

En su controversial discurso, Ortega se dirigió a los observadores internacionales y los diplomáticos. Dijo que esperaba que las elecciones de noviembre no fueran un proceso electoral con “tanta sacudida” como ha pasado en otros países. El discurso del congreso sandinista que lo designó nuevamente candidato presidencial, fue transmitido en privado y curiosamente fue borrado a las pocas horas de los medios a fines del Gobierno que habían transmitido en vivo desde sus fanpage.

Ortega en el congreso sandinista este año. Foto: Cortesía

CSJ le quita el PLI a Eduardo Montealegre

8 de junio de 2016

Uno de los más sonados escándalos políticos ocurrió el ocho de junio del 2016, tres días después de que la Coalición Nacional por la Democracia ratificara a Luis Callejas y a Violeta Granera como fórmula presidencial para los comicios de noviembre, la Corte Suprema de Justicia, dio “un golpe de mano al proceso electoral” según los mismos. [perfectpullquote align="right" cite="CSJ deja firme sentencia que quitó PLI a grupo de Eduardo Montealegre" link="http://100noticias.com.ni/csj-deja-firme-sentencia-que-quito-pli-a-grupo-de-montealegre/" color="red" class="" size="16"]

La Sala Constitucional de la Corte resolvió quitarle la representación jurídica a Eduardo Montealegre del Partido Liberal Independiente (PLI) y dársela a la facción de Pedro Reyes, ordenando al Consejo Supremo Electoral ajustar al Calendario Electoral en función de la resolución de este poder del estado.

Al respecto los opositores decidieron organizar una serie de marchas y protestas a nivel nacional e internacional, denunciando que Ortega dio “un golpe de estado a la oposición”.

Anuncian fin de “miércoles de protesta”

29 de junio de 2016

Quien fuera el representante del PLI, Eduardo Montealegre anunció el 29 de junio que los llamados "miércoles de protesta" finalizarían; no obstante, el líder político anunció que las “denuncias a Ortega las elevaría a nivel internacional”. [perfectpullquote align="right" cite="Pandilleros agreden a periodistas y diputados en miércoles de protesta" link="http://100noticias.com.ni/agreden-a-periodistas-y-diputados-en-miercoles-de-protesta/" color="red" class="" size="16"]

“Los miércoles de protesta se van a continuar pero en otra forma de presiones, tenemos que elevarlo más consistente a nivel internacional”, declaró en ese entonces Montealegre.

El Parlamento de Nicaragua queda sin contrapeso con la destitución de los opositores 29 de julio

[perfectpullquote align="right" cite="AMCHAM lamenta destitución de diputados de opositores ejecutada por el CSE" link="http://100noticias.com.ni/amcham-lamenta-destitucion-de-diputados-opositores-ejecutada-por-cse/" color="red" class="" size="18"]A petición de Pedro Reyes la Asamblea Legislativa de Nicaragua, con mayoría de diputados sandinistas, destituyó a la mayoría de los diputados opositores, quienes denunciaron un "golpe de Estado" al Parlamento y un intento del Gobierno de Daniel Ortega de instaurar un régimen de partido único en el país centroamericano.

La decisión de expulsar a 28 diputados se da cuando faltan tres meses para las elecciones generales en las que Ortega busca su tercer mandato presidencial consecutivo, sin la participación del principal bloque opositor, liderado por los diputados destituidos y que, afectado por una serie de fallos judiciales, decidió no participar en esos comicios.

Los diputados destituidos son Wilber López, Eduardo Montealegre, María Eugenia Sequeira, Corina Leiva, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Víctor Hugo Tinoco, Enrique Sáenz, Alberto Lacayo, Francisco Valdivia, Javier Vallejos, Armando Herrera, Luis Callejas, Carlos Langrand, Indalecio Rodríguez, Raúl Herrera y Boanerges Matus Lazo.

Los legisladores, entre ellos el coordinador de la principal coalición opositora Eduardo Montealegre, fueron destituidos de sus escaños por una resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE), según explicó la presidenta del Parlamento en funciones, Iris Montenegro. [perfectpullquote align="left" cite="Cosep se pronuncia sobre destitución de diputados" link="http://100noticias.com.ni/cosep-se-pronuncia-sobre-destitucion-de-diputados-opositores/" color="red" class="" size="16"]

Reyes reclamó la destitución de los diputados que conformaban el PLI ante el Poder Electoral porque estos no reconocieron su liderazgo como nuevo representante legal del partido, de acuerdo con la resolución.

Los opositores rechazaron en su momento las reformas constitucionales de 2014, tanto porque quitaron la prohibición a la reelección consecutiva, como por destituir diputados porque se cambiaran de opción política. La destitución de los legisladores crea una dicotomía entre dos poderes del Estado, puesto que la orden del CSE se realizó incluso en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia en uno de sus acápites donde establecía que los diputados debían concluir sus mandatos. La noticia trascendió las fronteras nacionales y grandes editoriales como, The Washington Post,, dedicaron grandes editoriales sobre

Primera dama Rosario Murillo es inscrita como fórmula del presidente Ortega 2 de agosto de 2016

Seguido del escándalo de la liquidación del partido político más grande del país, y de la destitución de los diputados opositores, le siguió el anunció de la fórmula presidencial de Ortega para los comicios del pasado. Rosario Murillo, esposa del mandatario fue inscrita como su fórmula. Por primera vez en la historia de Nicaragua, un matrimonio estaría a la cabeza de un Estado.[perfectpullquote align="right" cite="Lee: Acontecimientos importantes que debes conocer para entender las elecciones" link="http://100noticias.com.ni/acontecimientos-importantes-que-debes-conocer-para-entender-las-elecciones/" color="red" class="" size="18"] Los opositores aseguraron que el país se enrumbaría a una sucesión dinástica, similar a la de Somoza -misma con la que ellos lucharon-.

"Vengo a presentar para candidato a presidente a José Daniel Ortega Saavedra y candidata a vicepresidenta a Rosario María Murillo Zambrana", anunció a último minuto de las inscripciones el asesor legal del partido sandinista, Edwin Castro.

Ortega y Murillo encabezaron la fórmula presidencial de la alianza "Nicaragua Unida Triunfa" del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones presidenciales y legislativas de este año en la que resultaron ganadores en unos cuestionados comicios.

Congreso aprueba iniciativa de Ley Nica Act 21 de septiembre de 2016

Y algo que causó sorpresa al Gobierno de Ortega fue la aprobación a la iniciativa de ley Nica Act por unanimidad de votos en la cámara baja estadounidense. Algunos personajes señalaron a la oposición de haberse “ido a quejar a EE.UU”. [perfectpullquote align="right" cite="Gobierno sigue ignorando llamados para elecciones transparentes", dice Departamento de Estado de EEUU" link="www.100noticias.com.ni/gobierno-sigue-ignorando-llamados-para-elecciones-transparentes-dice-departamento-de-estado/" color="red" class="" size="18"]

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la legislación Nicaraguan Investment Conditionality H.R.5708, cuyo objetivo es que ese país vote en contra de la aprobación de préstamos al gobierno que preside el presidente Daniel Ortega.

La Ley Nica Act, persigue que todos los préstamos que realice Nicaragua ante los organismos financieros internacionales a menos que el gobierno de Ortega tome medidas para el restablecimiento de la democracia y la realización de elecciones libres, justas y transparentes.

Daniel Ortega es reelecto en comicios con alto nivel de abstencionismo (Ver infografía)

06 de noviembre de 2016

El Consejo Supremo Electoral (CSE) le otorgó el 72.5 por ciento de los votos totales al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en un proceso fuertemente cuestionado por la ausencia de los observadores nacionales e internacionales. El resultado de la victoria del FSLN es el diez por ciento más que en las últimas elecciones nacionales de 2011, cuando obtuvo 62 por ciento. Con el 99.8 por ciento del total de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) escrutadas, los resultados fueron imperativos.

Los resultados de las elecciones de 20 diputados nacionales, 70 diputados departamentales y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) fueron revelados de manera general, manteniéndose el FSLN con la mayoría.

Luis Almagro llega a Nicaragua

01 de diciembre de 2016

[perfectpullquote align="left" cite="Almagro se reúne con Francisca Ramírez, líder anticanal" link="http://100noticias.com.ni/almagro-se-reune-con-francisca-ramirez/" color="red" class="" size="16"]El secretario general de la OEA, Luis Almagro, arribó el primero de diciembre al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, para iniciar una serie de reuniones con representantes de diversos sectores del país, como parte de una mesa técnica que instaló desde octubre con el Gobierno nicaragüense tras haberles presentado un informe que abordaba el tema electoral e institucional.

Una alegría volver a #Nicaragua. Aquí con Denis Moncada, Ministro y Asesor Presidencial, a mí llegada a #Managua pic.twitter.com/A20e4hv1gK — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 1 de diciembre de 2016

Almagro, quien comenzó su ronda de reuniones a la 3:00 p.m., del 01 de diciembre también escuchó a un grupo de embajadores acreditados en Nicaragua, a “medio centenar” de “diversas corrientes políticas de Nicaragua” y la sociedad, que dio a conocer “variadas demandas”.

Según señaló él mismo cuando confirmó su visita a Nicaragua, sostuvo una serie de “entrevistas con autoridades, partidos políticos, sectores y expresiones de la sociedad nicaragüenses y del sector privado”.[perfectpullquote align="right" cite="Obispo Sándino acusa al MRS de manipular a los campesinos" link="www.100noticias.com.ni/obispos-denuncian-supuesta-manipulacion-de-mrs-y-gobierno/" color="red" class="" size="16"]

Tuve un fructífero diálogo con líderes empresariales de #Nicaragua sobre la coyuntura económica y social del país y las perspectivas futuras pic.twitter.com/eFQxunEJNm

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 1 de diciembre de 2016

