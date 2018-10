"PASTELITO" ALFARO QUIERE INSTALAR GIMNASIO PARA ENTRENAR A MUJERES

El boxeador Bismarck “Pastelito” Alfaro, quien días atrás se viralizó en las redes sociales por defender a una mujer que estaba siendo atacada por un hombre, habló este martes en 100% Noticias sobre un proyecto que desea realizar desde hace tiempo. Se trata de la apertura de un gimnasio para entrenar a las mujeres nicaragüenses, que prácticamente ya tiene forma y se enfocaría en boxeo y defensa personal. El tema fue abordado en el programa 100% Entrevistas con la periodista y jefa de prensa del medio, Lucía Pineda Ubau.Alfaro manifestó que luego de defender a la mujer que era golpeada por un hombre, volvió a la fama. Tras el suceso, realizó un comentario en su Facebook sobre el deseo de abrir el gimnasio y muchas personas han mostrado aceptación, especialmente las mujeres.“Surgió una inquietud, cuando pasó el incidente y yo hice un comentario que me gustaría poner un gimnasio, fue tomado forma, porque todo mundo dándole like y las mujeres (comentaron) “yo me apunto”, “adónde lo vas a poner…” y queremos impartir las clases y me han llamado incluso bastantes mujeres para formar un grupo”, dijo el boxeador.“Incluso me han preguntado: ¿cuánto te ganas en el día? para ver si te recogemos lo que te ganas en el día y nos das clases de boxeo”, agregó entre risas Alfaro. El atleta fue invitado a un programa en donde también hizo el comentario y expresó que se necesitaba apoyo para montar el gimnasio y en ese momento un señor le dijo que se reuniría con él para ayudarle en el proyecto.“El señor dijo que se iba a reunir (conmigo), mañana miércoles para gestionar lo del gimnasio, primeramente Dios, como dicen “que soque” la ayuda para poner el gimnasio y así descansar un poquito más porque a mi mama yo creo que le dio el derrame cerebral de tanto trabajar”, dijo. “Ya si no me apoya el señor, yo voy a recoger y lo voy a montar y vamos a probar suerte”, afirmó el atleta.Por otro lado, detalló que entre sus metas, está también, montar un negocio de venta de repostería. Antes de finalizar la entrevista, Alfaro envió un mensaje a los hombres nicaragüenses, en donde les exhorta a no maltratar a las mujeres. “Cuando estén enojados cuenten hasta 10 y no maltraten a la mujer. Tienen que mantener la calma y dialogar. Si ya no se entienden llegar a un arreglo, mejor separarse y no estar peleando con una persona”. Alfaro todavía mantiene la esperanza de volver al ring aunque sea con boxeadores nacionales. Ha tocado las puertas de la Conibop para que le retiren la sanción, pero hasta ahora, no ha recibido una respuesta positiva.

