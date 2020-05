La Lupa: Miss Mundo Nicaragua en cuarentena por síntomas de COVID-19

La actual reina de la belleza de Miss Mundo Nicaragua 2020, Sheynnis Palacios, informó a través de sus redes sociales que se encuentra en cuarentena, luego de presentar síntomas de COVID-19.

“Hoy quiero sincerarme con ustedes… últimamente no me he sentido bien de salud. Al principio pensé que era solo un resfriado o bien, algo pasajero y leve, pero a medida que pasaba el tiempo me sentía peor, quiero decirles que tengo síntomas de COVID-19”, escribió Palacios en su cuenta de Facebook.

La representante de la belleza de Nicaragua explicó que los síntomas de COVID-19 los empezó a sentir desde el pasado sábado 16 de mayo, pero tomó la decisión de “no ir” a ningún hospital, pues consideró que sus malestares eran leves.

No obstante, Palacios aseguró que se encuentra en cuarentena “aún más estricta” que la que ya tenía antes de presentar los síntomas de COVID-19 y ha pedido el asesoramiento de médicos, que ya le han recomendado reposo, tomar té, comidas calientes y varias medicinas.

Los síntomas

La reina de belleza explicó que, desde el 16 mayo, ha venido desarrollando síntomas que van desde cansancio, tos seca, fiebre, perdida del gusto y olfato, congestión nasal, dificultad para respirar por las noches, dolor en el pecho, fatiga y dolor de cabeza. Además, reveló que en dos ocasiones casi se desmaya y suda en abundancia.

“Cada día he venido presentando un nuevo síntoma, no voy a mentirles, no ha sido fácil, sobre todo cuando te cansas y sentís que pierdes respiración, pero con la ayuda de Dios me he sentido mejor”, comentó Palacios.

Sheynnis explicó que todos en su hogar están tomando medidas de prevención, sin embargo, no dio detalles si otro de sus parientes han presentado síntomas similares a los ocasionados por el COVID-19.

A su vez, recomendó a todos sus seguidores de las redes sociales que si pueden se queden en casa y que ante cualquier cambio en su cuerpo no duden en aislarse y avisar a sus familiares.

Según el último informe del Ministerio de Salud de Nicaragua, en Nicaragua se registra un total de 279 casos confirmados de COVID-19, 17 personas fallecieron tras contagiarse, 199 se han recuperado y el resto de pacientes son casos activos.