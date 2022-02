Musk bloqueó en Twitter a un joven que no aceptó su oferta por no rastrear su avión

Miami, 1 feb (EFE).- El universitario floridano Jack Sweeney, de 19 años, dijo en una entrevista que el multimillonario Elon Musk le bloqueó en las redes sociales por no haber aceptado una oferta de 5.000 dólares por cerrar una cuenta en Twitter desde la que informa de los movimientos del avión del dueño de SpaceX y Tesla.

El joven estudiante de la Universidad de la Florida Central, que cursa el primer año, habló con el canal de noticias NBC acerca del dialogo por internet que ha mantenido con el poderoso empresario desde finales de noviembre acerca de la cuenta @ElonJet.

Según contó, Musk le preguntó acerca de la tecnología "bot" que usa para rastrear su avión y le planteó que entraña un riesgo para su seguridad, por lo que le ofreció 5.000 dólares por cerrarla.

Guys!!! @elonmusk just blocked our Twitter account!!! 🥳



WE HAVE HIS ATTENTION!!



We cannot wait to share this with worldwide press & media outlets... 😏#ElonJet pic.twitter.com/WDukSHY5QA