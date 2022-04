Academia de Hollywood acepta la "renuncia inmediata" de Will Smith

10 a.m.

Los Ángeles (EE.UU.), 1 abr (EFE).- La Academia de Hollywood recibió y aceptó la "renuncia inmediata" del actor Will Smith tras la polémica bofetada al comediante Chris Rock, informó este viernes el presidente de la institución, David Rubin, en un manifiesto recogido por Efe apenas una hora después del comunicado del actor.



"Continuaremos avanzando con nuestro procedimiento disciplinario contra el señor Smith por la violación de los códigos de conducta de la Academia de cara a la junta directiva estipulada para el 18 de abril", concluyó Rubin en su respuesta.



Y es que será este día cuando la organización de los Óscar acuerde una resolución definitiva acerca del controvertido golpe que Smith propinó a Rock, tras un chiste sobre la alopecia de la mujer del actor, Jada Pinkett-Smith, en la 94 edición de los Óscar celebrada el domingo pasado.

Este miércoles, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya había instado a Smith a realizar una declaración escrita sobre su conducta en la ceremonia de los premios de cine más importantes a nivel mundial.







Una petición a la que accedió hoy el intérprete con su decisión de abandonar la Academia debido a su "impactante, dolorosa e inexcusable" actuación.



El actor tenía 15 días para enviar esa declaración antes de que el 18 de abril la institución "tome cualquier medida disciplinaria", que podría ser la "suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos".

Smith también se pronunció sobre esta posibilidad en su escrito de dimisión como miembro de la Academia de Hollywood al afirmar que se atiene a "más consecuencias".