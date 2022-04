Miss Nicaragua 2013 Nastassja Bolívar revela que está embarazada

La Miss Nicaragua 2013 Nastassja Bolívar anunció a través de su red social de Instagram que está a la espera de un bebé, la publicación fue hecha en conmemoración de su aniversario de bodas este 3 de abril en el que describió que había algo extra en la celebración de este año.

“El 3 de Abril siempre será un día especial para nosotros, pero hoy, en nuestro 9º aniversario, es EXTRA especial! El video lo dice todo... Míralo hasta el final porque es nuestro nuevo comienzo” cita la publicación de Bolívar en su red social acompañada de un video que recopila los mejores momentos con su esposo.

Recuerde Leer: Miss Nicaragua Ana Marcelo clasifica en top 21 de Miss Universo

El 6 de marzo de 2011 Nastassja Bolívar ganó el certamen de Nuestra Belleza Latina organizado por la cadena Univisión. Nastassja, hermosa, carismática y talentosa, enfrentó al jurado compuesto por Osmel Sousa, Lupita Jones y Julián Gil resultando electa como Nuestra Belleza Latina 2011.

Y en 2013 fue la ganadora del certamen de belleza Miss Nicaragua 2013 donde representó a la ciudad de Diriamba. El 2 de marzo Nastassja Bolívar fue coronada como Miss Nicaragua en un evento realizado en el Teatro Nacional Rubén Darío, con la participación de un total de 13 candidatas en representación de diferentes departamentos del país. Bolívar estuvo entre las cinco finalistas junto a Celeste Castillo, Cristina Soto, Daysi Largaespada y Luviana Torres.

Bolívar además de ser también la representante de Nicaragua en el Miss Universo 2013 quedó entre las finalistas del top 16, convirtiéndose en ese entonces en la tercera candidata nicaragüense de avanzar en el certamen de belleza más importante después de 6 años cuando la en ese entonces Miss Nicaragua 2007 Xiomara Blandino entrará por segunda vez.

Durante su preparación para el certamen que se realizó en Rusia la Miss Nicaragua 2013 tuvo varios conflictos entre ellos uno con la directora de la institución de Miss Nicaragua Karen Cele Celebertti quien no le apoyó en el proceso ni económicamente para el viaje a Rusia según declaraciones de la Miss en una entrevista publicada en ese mismo año.

"Uno piensa que te van a apoyar de manera monetaria… me dio sí algo, fue 500 dólares, que al final sí son mucho, pero no es nada para estar 24 días en Rusia donde se necesita maquillaje, ropa, tacones, extensiones y un sinnúmero de cosas más. Y el patrocinio a veces no lo es todo, imagínate que solo en maletas llevaba seis, el peso de cada una… sale carísimo, entonces ahí se fueron los 500 dólares que ella me dio”, fue parte de las declaraciones que dijo Nastassja.

Lea: Miss Nicaragua 2021, Alisson Wassmer brilla en preliminares del Miss Universo

Otra Miss que recientemente acaba de dar a luz, es Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018 quien vive en Estados Unidos tras la finalización del evento en ese año debido a que se pronunció en contra de las acciones del régimen de Daniel Ortega.