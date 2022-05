Tilda Swinton e Idris Elba, poderío en la alfombra roja de Cannes

Cannes (Francia), 20 may (EFE).- Tilda Swinton e Idris Elba han desfilado esta tarde por la alfombra roja de Cannes junto al director australiano George Miller, con motivo del preestreno, fuera de competición, de su última película, "Three thousand years of longing".

Swinton, una presencia habitual del certamen -vino por última vez el año pasado con el filme de Wes Anderson "The french dispatch" y ha sido miembro del jurado- lucía un sobrio vestido largo negro con pedrería azul marino alrededor del cuello.

La actriz británica ha asegurado a las cámaras del festival que trabajar con Miller ha sido un "honor inmenso" y "una clase magistral" diaria. "Es como trabajar con Hitchcock".

Para Idris Elba se trata de la primera vez que presenta una película en Cannes aunque ha recordado que con 20 años asistió por primera vez al certamen como público y desde entonces "soñaba" con volver.

El actor Casey Affleck y la modelo Alessandra Ambrosio también han posado ante las cámaras.

En un momento dado una manifestante se ha colado en la alfombra para denunciar la guerra en Ucrania, pero rápidamente ha sido reducida. Llevaba el torso desnudo y pintado con los colores de la bandera de ese país y una leyenda que decía "dejad de violarnos".

"Three Thousand Years of Longing", que se estrenará en España el 2 de septiembre de 2022, es un filme de aventuras y fantasía. Swinton da vida a una profesora de literatura que un buen día se encuentra con un genio (Idris Elba) que le concede tres deseos a cambio de su libertad.

George Miller estuvo por última vez en Cannes en 2015 presentando, también fuera de concurso, "Mad Max: Fury Road".