La cantante Cindy Lauper pidió este lunes, cuando quedan solo unas horas para la jornada electoral del martes, que los neoyorquinos den su voto a la gobernadora actual y candidata demócrata, Kathy Hochul, ante los inciertos pronósticos de mañana.

De inmediato, la candidata Hochul tuiteó un video que tituló "Girls just wanna have fun-damental rigths", haciendo un juego de palabras con la canción más famosa de toda la carrera de Lauper.

En el video grabado por Lauper, esta detalla algunas de las razones que la mueven a apoyar a Hochul: su defensa del derecho al aborto, sus planes para construir más de 100.000 viviendas a precios baratos o sus políticas de alivio impositivo para los pequeños negocios del estado.

New York: There's so much on the line this November in the upcoming election — it's critically important that we make our voices heard! Here are some of the reasons why I am proudly supporting @KathyHochul #NYforHochul for Governor. ⁰https://t.co/DHPkVzPVLZ pic.twitter.com/parMvOdobr