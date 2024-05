Casa de Humberto Ortega rodeada por policías, lo citan a declarar, decomisan celulares y computadoras

Equipo de Periodistas

Mayo 20, 2024 06:59 AM

La policía sandinista en Nicaragua rodea la casa del General en retiro del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, quien recibió represalias por el régimen de su hermano tras la entrevista que brindó a Infobae, en la que aseguró que no hay nadie en el FSLN que sea sucesor de Daniel Ortega y que lo han intentado asesinar.

“Me he expuesto ante gente radical que quisiera matarme. Yo jamás les he mostrado miedo, y jamás he dicho me voy de Nicaragua. Jamás he dicho que me voy a exiliar. Y si me quieren hacer eso, no lo voy a tolerar y voy a preferir morir defendiendo esos principios que darles el chance de que me humillen”, expresó en la entrevista a Infobae.

Agregó: "A mí no me protege ser hermano. Para mí eso no es lo fundamental. Que seamos hermanos de sangre no quiere decir que este agrupamiento que dirige Daniel no haya tenido y tenga enormes malestares con un hombre como yo. Ha habido algunos que han llegado a pensar en eliminarme. De Daniel nunca lo he sabido, pero sí de gente que esta con él. Yo lo sé. Que te pueden envenenar, te pueden dejar ir un furgón en la carretera… Esas cosas pueden pasar. ¿Me pasaron? Pues ni modo, hasta ahí llegué. Como hermano me genera confianza que conozco a Daniel desde niño y sé que él, como individuo, es incapaz de, personalmente, actuar como asesino, y mucho menos contra un hermano suyo", dijo a Infobae.

La Prensa, destaca que la policía le decomisó los celulares y computadoras a Ortega Saavedra y le orientaron que debe de reportarse diario a un número celular, así también fue citado a declarar este lunes a las instalaciones centrales de la policía de Plaza El Sol en Managua. La entrevista la realizará Horacio Rocha, ministro asesor en Asuntos de Seguridad de Daniel Ortega desde diciembre de 2022.

En la entrevista con Infobae, Humberto Ortega, insistió en que su hermano no tienen sucesores y que ante su muerte quedará un gran vacío y se debe convocar a elecciones.

"Si falta Daniel Ortega, para mí, Humberto Ortega, no hay posibilidad de que nadie de ese grupo de poder pueda ejercer la influencia frente a un proceso.

-Ni Rosario Murillo…

-Nadie. Nadie. No quiero mencionar a nadie en particular. Sin Daniel no hay nadie, porque, con todo y todo, Daniel es el único líder, histórico, que aún conserva los créditos de esa lucha. Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten. Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política. Ni Somoza pudo establecer a su hijo. Con la ausencia de Daniel sería muy frágil sostener todo lo que hasta ahora ha logrado sostener con gran esfuerzo y con enormes complejidades. No solo a nivel interno, sino también con las fuerzas aliadas de las izquierdas y los gobiernos de la región. Al único que conocen es a Daniel".

Ortega fue visitado en su residencia por el Comisionado Vladimir Cerna a las nueve de la noche del domingo "aunque no estaba detenido, ni en casa por cárcel, debe comunicar a la Policía cualquier movimiento que vaya a realizar", indica La Prensa.

El General en retiro también confirmó la participación del Ejército de Nicaragua en la represión del año 2018, pero a la vez indica que puede ser factor de estabilidad y de garantía de hacer elecciones un año después que muera Daniel Ortega.

"El pecado más grande del Ejército, injusto, que daña su imagen y profesionalismo, fue la tolerancia con civiles armados, en particular con paramilitares, que sus aparatos de seguridad e inteligencia tenían registrados, que sabían dónde estaban, sabían dónde se movían y que, incluso, toleraron que se armasen. Yo no puedo decir que el Ejército los armó. No. No tengo prueba de eso. Pero sí puedo decir que la capacidad que siempre ha tenido, desde la época de Somoza que era una de las mejores oficinas de seguridad, para que se dieran cuenta de dónde unos civiles obtenían armas, se organizaban, disparaban y mataban. Entonces para mí, el Ejército, de hecho, fue cómplice de una situación confusa que conllevó a una responsabilidad enorme de dolor y muerte", manifestó Ortega Saavedra en Infobae.

Ortega Saavedra también reveló que la ausencia física de Daniel Ortega, producto de su muerte, podría ser dentro de un año.

"Ante una ausencia repentina de Daniel Ortega, habría primero un enorme desconcierto e imposibilidad, para mí, de que la parte civil del gobierno y el partido pueda asumir un poder sólido. Las instituciones sandinistas en el gobierno o el partido no tendrían, a mi modo de ver, la capacidad, para llenar ese vacío. Lo único que puede resolver ese vacío, y que no haya una anarquía y un caos en el país es el Ejército. En primer lugar, el Ejército. Coordinado con la Policía Nacional. Y buscar una salida en el corto plazo, quizás un año o menos, para convocar a un proceso electoral, ya sea el programado para el 2026…. Ese sería. Generar las condicione para que haya ese proceso. Al poder civil, del gobierno y el partido, no le veo capacidad de llenar ese vacío, ni a lo inmediato ni en el mediano plazo, sino simplemente funcionar en el marco de una transición que la va a dirigir el gobierno con las fuerzas de seguridad, la Policía, y un proceso luego de negociaciones y alianzas, dando margen a la sociedad civil a que se pongan de acuerdo en una salida en las elecciones para el 2026. Eso lo miraría bien Estados Unidos y lo mirarían bien los países del Alba".