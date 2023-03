Detienen al actor Jonathan Majors por una supuesta agresión machista

10:40 a.m.

El actor estadounidense Jonathan Majors fue detenido en Nueva York el fin de semana por supuestamente agredir a una mujer, informaron este lunes medios locales.



Majors, de 33 años y que recientemente actuó en "Creed III" y "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", fue detenido después de que la Policía recibiera una denuncia desde un apartamento del barrio de Chelsea, en el distrito neoyorquino de Manhattan.



Según un comunicado policial reproducido por varios medios, la víctima, una mujer de 30 años, aseguró que había sido agredida y tenía "lesiones leves en la cabeza y en el cuello".



Fue acusado de estrangulamiento, agresión y acoso, según la Policía, que la noche del sábado informó que el actor ya no se encontraba bajo custodia policial.





La abogada de Majors, Priya Chaundhry, subrayó que su cliente es inocente, en unas declaraciones recogidas por el canal CNN.



"Estamos reuniendo rápidamente pruebas para presentarlas al fiscal de distrito con la expectativa de que todos los cargos sean retirados de manera inminente", escribió Chaundhry en un comunicado.



Según la abogada, esas pruebas incluirían las declaraciones escritas de la mujer retractándose de las acusaciones, así como imágenes de video del automóvil donde supuestamente ocurrió el incidente y varios testimonios de testigos.



Tras conocerse lo ocurrido, el Ejército de Estados Unidos anunció que retirará dos anuncios para reclutar voluntarios en los que aparecía Majors.



"Si bien Majors es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, la prudencia dicta que retiremos nuestros anuncios hasta que se complete la investigación de estas acusaciones", aseguraron las Fuerzas Armadas en una nota.