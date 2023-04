Shakira se instalará en Miami tras las vacaciones de Semana Santa

11:26 a.m.

La cantante y los niños ya tenían previsto salir de España para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Tras ese periodo de descanso será cuando se instalen definitivamente en Miami

Shakira y sus dos hijos se instalarán en Miami (EE.UU.) tras las vacaciones de Semana Santa, un traslado que la colombiana notificó personalmente a su expareja Gerard Piqué, han confirmado este sábado a Efe fuentes cercanas a la cantante.



Tal y como establece el convenio que la pareja firmó en noviembre, la cantante podía trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las vacaciones navideñas, algo que no ocurrió debido al empeoramiento de la salud del padre de Shakira.



El jueves por la noche, los médicos de la clínica Teknon en la que está ingresado William Mebarak dijeron a Shakira que no podían operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante, por lo que tomó la decisión de no retrasar más su salida de Barcelona.



En ese momento, Shakira contactó con los responsables de los centros escolares de Barcelona, donde ahora estudian sus hijos, y el elegido de Miami, para consultarles sobre la conveniencia de realizar el traslado en este momento del curso.

Tanto desde Barcelona como desde Miami enviaron cartas a la cantante en las que señalan que no hay ningún problema para el traslado de los niños -Milan, de 10 años, y Sasha, de 8- y que además hacerlo tras el periodo de vacaciones de Semana Santa podía servir de ayuda en el cambio y posterior adaptación.



Asimismo, los responsables del colegio de Barcelona apoyaron la mudanza a Miami porque en los últimos meses los menores han mostrado signos de angustia debido a la presión de los paparazzi.



Con las opiniones profesionales a favor fue cuando Shakira, personalmente, llamó a Piqué para explicarle las razones para realizar el traslado en este momento, según las mismas fuentes.



La cantante y los niños ya tenían previsto salir de España para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, lo que harán en los próximos días. Tras ese periodo de descanso será cuando se instalen definitivamente en Miami.



La artista reside en Barcelona desde 2011, año en el que se hizo público su relación con el exfutbolista español.



El pasado 4 de junio anunció que se habían separado y poco después expresó el deseo de trasladarse a Miami.



El viaje se ha retrasado varias veces por la necesidad de llegar a un acuerdo con Piqué sobre la custodia de los dos hijos y por los problemas de salud de los padres de Shakira, que viven en Barcelona y también se trasladarán a Miami.



Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo en noviembre para que la artista se quedase a cargo de los menores en esa ciudad estadounidense.