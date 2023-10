Los cinco hijos de Jenni Rivera luchan para mantenerse unidos y honrar a su madre

El legado de la Diva de la Banda, Jenni Rivera, fallecida en 2012, se mantiene vivo a pesar del tiempo y sus cinco hijos tratan de mantenerse unidos y trabajar para honrar a su madre, quien les enseñó, dijo Jacqie Rivera, a estar juntos pase lo que pase.



"Mi mamá nos enseñó que no importa el pleito, siempre tenemos que estar juntos. Este año hemos estado bien unidos", explicó Jacqie, quien ofreció una conferencia de prensa en Ciudad de México junto a su hermano Johnny para presentar el disco "Misión cumplida".

Jacquie Rivera.



Jacqie es actualmente la administradora del legado de su madre, después de que su tía Rosie Rivera fuera destituida en medio de desacuerdos entre los hijos de la Diva y sus hermanos (Rosie y Juan Rivera).



Sin embargo, después de un tiempo distanciados, Jacqie consideró que "en su tiempo", después de tomar espacio para "sanar", tal vez sea posible una reconciliación.

"Tenemos que sanar, hay heridas, y en un futuro siento que sí es posible, para la boda de mi hermana (Chiquis) no sé, es un día para ella y merece disfrutarlo. Los tiempos de la vida son perfectos y yo estoy abierta", dijo Jacqie tras ser preguntada si acudirá a la boda de Chiquis toda la familia, cuya fecha todavía no se ha hecho pública.



Además, la también cantante dijo que se siente muy orgullosa de ver cómo todos los hermanos van creciendo y logrando sus metas, como su madre quería.



"Ella en una entrevista dijo 'no voy a descansar hasta que vea a mis hijos logrados' y lo está haciendo. Ella siempre decía este niño (Johnny) tiene una mente de productor, es bien creativo', y lo está haciendo. Yo he crecido en mi voz. Siento que nuestra madre esta acá ayudando", compartió.



Por su parte, Johnny dijo haberse sentido acompañado por la Diva de la Banda en ocasiones en las que se siente bajo presión y aparece una mariposa "guiándolo", y también explicó que conectó mucho con su madre con el sencillo del disco "Pedacito de mí", interpretado por sus tres hermanas Jenicka, Chiquis y Jacqie.



El joven productor confesó que la voz y el talento de su madre lo dejan "sin palabras" todavía al día de hoy y que siempre fue muy cercano a ella, estando presente incluso en los conciertos, por lo que trabajar por el legado de su madre es su mayor sueño.



Explicó que hace ocho años supo de "Pedacito de mí", pero solamente habían localizado un pequeño fragmento en una grabadora. El año pasado descubrieron una pista que había grabado en el estudio y decidieron rehacerla con las voces de las hermanas para incluirla en el disco.



"Siento que fue algo que nos sanó a todos a la vez. El día que grabamos la canción estábamos todos, fue algo que no sabía que necesitaba hasta que lo hice, terminé entendiéndola como una madre", añadió Jacqie.



Por otra parte, Jacqie contó que la película de Jenni Rivera -que se llamará "Jenni", dijo-, protagonizada por la actriz Annie González, ya está grabada y se encuentra en etapa de edición, algo que los tiene emocionados.



"Recuerdo crecer viendo la película de Selena y sentirme muy inspirada y espero que les pase lo mismo a muchas jovencitas con la película sobre mi mamá", terminó.