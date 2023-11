Feid y Blink-182 encabezan el cartel del Festival Estéreo Picnic de 2024 en Bogotá

El Festival Estéreo Picnic (FEP), que celebrará su decimotercera edición el 21, 22, 23 y 24 de marzo del próximo año en Bogotá, anunció este martes los artistas que harán parte de este espectáculo musical, un listado que encabezan el colombiano Feid y la banda estadounidense Blink 182.



El rock, el pop, la salsa, la música norteña o el género urbano son algunas de las variedades musicales que se darán cita en los cuatro días de duración del festival.



La música urbana de Feid; el pop-punk de Blink-182 que visitará por primera vez Suramérica, tras cancelar sus conciertos de 2023; el rock alternativo de Arcade Fire, que promete presentar un show único o la regional norteña mexicana del Grupo Frontera serán los mayores alicientes para el público colombiano.



Además, las canciones internacionalmente reconocidas del británico Sam Smith como "Too Good At Goodbyes" y "Stay With Me"; la compositora española Bad Gyal, la banda estadounidense Thirty Seconds to Mars o la revolución creativa y cultural de M.I.A son otros grandes atractivos del festival.





Dove Cameron, Hozier, Gabriela Ponce, Jaden o Kevin Kaarl, todos ellos artistas de la actualidad que tienen gran impacto musical, también harán parte de la nómina de cantantes que se reunirán, como ya pasó este año, en el Campo de Golf Briceño 18 en las afueras de Bogotá.



También aparecen entre los participantes la compositora estadounidense SZA, el productor puertorriqueño Tainy, la banda The Offspring, los franceses de Phoenix, Paramore y el grupo de rock Greta Van Fleet.



El éxito del festival en 2023, que contó con una afluencia total que superó las 170.000 personas entre los cuatro días de duración, explica la consolidación del Estéreo Picnic como uno de los más importantes en Colombia.



Además, el gran cartel de artistas que ha logrado reunir la organización hace prever un nuevo éxito para esta fecha, que ya tenía entradas vendidas sin aún conocerse los cantantes que se darían cita.