Sheynnis Palacios impacta en el tercer día de ensayos del Miss Universo

Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua 2023, impresiona en el tercer día de ensayos oficiales en Miss Universo, donde apareció con coleta, cuando llegó a la competencia con pelo corto.

Este domingo Sheynnis Palacios se presentó con un look totalmente blanco, que recibió tan buenas respuestas, que incluso la dueña de la franquicia de Miss Universo, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, más conocida como Anne Jakkaphong o Anne JKN, posteó en su cuenta personal de facebook una foto de la reina de belleza nicaragüense.

“Tu compromiso inquebrantable y trabajo duro brillarán a través de cada momento en el escenario. ¡Sigue con el buen trabajo!”, publicó Jakkaphong en la red social.

En la publicación de la empresaria tailandesa habían 10 fotos más de otras misses junto a la de Miss Nicaragua.

Los comentarios en la red social Tik Tok también son positivos, entre estos el tik toker Juanma Castillo.

“Fresca, pulcra, arreglada, impacta y resalta, me encanta el blanco que usa”, dijo Castillo.

Mientras el Misólogo venezolano Daniel Ramos, dio su opinión sobre Nicaragua.

“La siguiente favorita es Sheynnis Palacios de Nicaragua, Nicaragua me vendió realeza, me vendió royal, me vendió a una reina de belleza elegante. Una chica dando todo más todo con un vestido que cuesta 100 mil dólares”, dijo Ramos.

Agregó que Miss Nicaragua podría destacar entre las candidatas centroamericanas “Nicaragua salió a matar. Es la centroamericano que va a llegar lejos en Miss Universo.

Me encanta que sea la latina que está sonando más fuerte rumbo a la preliminar y espero que la preliminar selle ese triunfo para la gran final”, dijo el experto en galas de belleza.

Otro missólogo de talla y prestigio internacional es el experto puertorriqueño, Héctor Joaquín Colón, declaró al canal de televisión "Vos TV" que su favorita para ganar el Miss Universo es la representante de Nicaragua, Sheynnis Palacios.

"Yo creo que es el momento para Nicaragua ¿y por qué digo esto?, Porque tuve la oportunidad de ver a Sheynnis en Puerto Rico, cuando estuvo compitiendo en el otro certamen, en el Miss Mundo, no tuve la oportunidad de interactuar con ella, pero pude verla de cerca, y me pareció una mujer impactante, con una elocuencia increíble, es ese tipo de mujer, ese tipo de candidata, que tienes que voltear a ver...", dijo Colón a ese medio de comunicación.

"Yo me caracterizo por mi honestidad, cuando se refiere a Miss Universo y yo siento que es el momento para Nicaragua. Lo tiene todo para ganar”.