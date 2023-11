Miss Nicaragua Sheynnis Palacios asegura que disfrutó al 100% las pasarelas en las preliminares de Miss Universo 2023

Equipo de Periodistas

“Disfruté cada salida que hice, me la disfruté 100%”, dijo Miss Nicaragua 2023, Sheynnis Palacios en una entrevista con Andrea Meza, ex-reina de belleza mexicana, ganadora del concurso Miss Universo 2020, en referencia a las preliminares de Miss Universo 2023 que se realizan en El Salvador.

En la entrevista Palacios reconoció que sintió muchos nervios y que incluso tuvo un pequeño episodio de ansiedad que logró superar.

“Me siento feliz, me siento contenta (...) no te voy a negar de que hubo nervios de por medio, que hubo un pequeño episodio de ansiedad, pero lo logramos manejar, lo logramos gestionar y eso fue lo importante de que lo logré disfrutar un montón por mí, por mi país y esto ya es una victoria”, expresó Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua.

En este sentido, la reina de belleza nicaragüense resaltó que como embajadora de la salud mental es su deber y responsabilidad transmitirle a las personas el poder para gestionar sus propias emociones.

“Aparte de ser una reina de belleza y verte todo el tiempo 100% bella, también hay momentos en donde somos seres humanos no hay que olvidar eso y tenemos muchas emociones de por medio, tenemos la responsabilidad de representar a nuestros países, esto es una gran carga para muchas, para otras es como una muy grande responsabilidad y bueno, no está como alejado sentirse en algún momento mal, el sentirse que te falta un poco la respiración”.

Asimismo, señaló que realizó algunos ejercicios de respiración previo a su pasarela “empezar a observar lo que tenía a mi alrededor, que es lo que estaban haciendo me acuerdo perfectamente que USA estaba haciendo ejercicio, me acuerdo que algunas de las muchachas estaban practicando sus pasarelas, entonces eso me hizo aterrizar en mi realidad y hacerme sentir mucho más tranquila y bueno decir estás acá, no hay algo como que lo puedas detener, simplemente solo disfrutarlo y eso fue lo que pasó me lo disfruté cada salida que yo hice me la disfruté 100%”.

Durante la entrevista Miss Universo 2020 destacó que Sheynnis Palacios es una de las favoritas del certamen. Inmediatamente Palacios agradeció las palabras de la ex reina de belleza.

“Gracias, yo te admiro un montón y escuchar esto de tu parte el corazoncito se me empieza a acelerar un montón y de verdad gracias esto para mi país ha sido una gran victoria y yo me siento ya una gran ganadora porque he ganado muchas amigas y he ganado nuevas experiencias. He conocido mujeres líderes, he conocido también hermosos proyectos que van a hacer cambios en sus países y cambio en la construcción de una sociedad”.

Palacios aseguró que aprovechó el certamen para practicar el idioma inglés y para aprender de otras culturas.

“Todo ha sido súper bonito número uno vine a practicar muchísimo mi inglés es algo que también lo digo abiertamente porque no está alejado de la realidad, que muchas de las latinas no es nuestro idioma nativo, entonces uno tiene que empezar a practicar a algunas se les dificultan más que otras y bueno aquí yo rompí, esa barrera empecé también a ser amigas, intercambio intercultural y eso de verdad que fue maravilloso un recuerdo invaluable, que voy a llevar por el resto de mi vida”, manifestó.

Asegura que aunque el certamen termina pronto, continuará en contacto con las concursantes “lo mejor es llevarte esas amistades, que después de dos años vas a decir te acordás cuando estábamos con los nervios y ver a las próximas candidatas que van a representar a nuestros países, eso realmente invaluable, es algo que solo se ve de una vez y que lo estamos viviendo únicamente nosotras”.