"Miss buñuelos" el menosprecio de presentadora oficialista contra Sheynnis Palacios

Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua 2023, se encuentra en El Salvador para participar en la recta final del Miss Universo y es tendencia en Nicaragua por las polémicas en torno a su nombre.

Uno de los choques más virales es el protagonizado por la periodista Suyén Cortez y una presentadora de televisión, informa la plataforma Despacho 505.

La presentadora del oficialista Canal 13, Francelys Sandoval, llamó a Sheynnis Palacios «Miss Buñuelos», en plena revista matutina, menospreciando un negocio familiar que la joven impulsó junto a su madre.

El comentario de Sandoval habría pasado desapercibido si otra ex presentadora de televisión, Suyén Cortez, no lo hubiera retomado en sus redes sociales, explicando la inquina de Sandoval con Miss Nicaragua.

“Lo que yo sé es que esa niña (Francely Sandoval) muy bonito su rostro, pero por su tamaño ella no ha podido ser una miss. Tengo entendido que ella fue a un casting de Miss Teen donde la rechazaron por su tamaño porque hay un estándar que exige (… ) es pura envidia, porque jamás cumplió ni cumplirá su sueño de ser una miss. Punto”, dijo Cortez.

La ex presentadora lleva unos años retirada de las pantallas televisión y emprende sus propias ventas. Cortez utilizó sus redes sociales para defender a los emprendedores.

«Hoy por hoy me atrevo a decir que la mitad de Nicaragua está emprendiendo (…) incluso asalariados no les alcanza y venden. Vender no es vergüenza, vender es un arte, una habilidad para la cual se necesita cerebro y habilidad de palabra. Vos no servirías para vendedora», dijo Cortez, refiriéndose indirectamente a la presentadora de Canal 13.

Sheynnis de manera diplomática también reaccionó en sus redes sociales, colgando un video donde se aprecia junto a su abuela elaborando nacatamales y buñuelos, informó Despacho 505.

«Si de algo debemos sentirnos orgullosos los nicaragüenses es de nuestra gastronomía. ¿Hay algo más nica que un nacatamal y nuestros buñuelos?», escribió en su perfil de Instagram la tres veces coronada.

Despacho 505, asegura en su publicación que esta no es la primera vez que Francelys Sandoval arremete en contra de Sheynnis con un apodo, en 2020 la catalogó de «Miss Covid» a modo de burla por la suspensión de Miss Mundo tras el inicio de la pandemia.

La plataforma digital de noticias también hizo eco de la crítica que hizo Xiomara Blandino a la organización de Miss Nicaragua, asegurando que tienen un mal manejo a la hora de preparar a las reinas.

«Hemos tenido una organización de Miss Nicaragua muy cerrada, hermética, selectiva (…) le dan oportunidad a quien ellos deciden», criticó Blandino, Miss Nicaragua 2007, durante una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram en la que anunció que viajará a El Salvador para apoyar a Sheynnis Palacios.

Además, dijo que si ella estuviese a cargo de Miss Nicaragua conseguiría «un patrocinador» que le diera unos 10 mil dólares para comprar votos para que la delegada nicaragüense permanezca en el top de Miss Universo.

La Miss Nicaragua 2007 comenzó su crítica contra Karen Celebertti luego de que un seguidor le preguntara qué le parecía que un venezolano esté encargado de vestir a Sheynnis Palacios para la competencia preliminar del certamen de belleza universal, que, junto a la entrevista, es la fase más importante.

Blandino recordó la participación de Nastassja Bolívar, Miss Nicaragua 2013, la reina que no entregó corona por desobedecer a la organización.

«Nastassja Bolívar dijo claramente en una entrevista que Osmel Sousa, el zar de la belleza, quería ayudarla a prepararla», citó Blandino para criticar a la organización porque solo trabaja con talento nacional.

También sugirió que a Bolívar Celebertti no le permitió aceptar la oferta del reconocido preparador de misses por ego, pues el mérito de la participación de la nica sería para él y no para la organización.