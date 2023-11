Osmel Souza: "Me gustaría que gane Nicaragua el Miss Universo 2023"

“A mí me encantaría que ganara Nicaragua porque es un país que nunca ha ganado, difícilmente creo que vuelva otra con características tan fuertes como la candidata de este año”, expresó el experto en concursos de bellezas

Equipo de Periodistas

Este 18 de noviembre, El Salvador será testigo de evento más importante en el ramo de la belleza y solo una de las más de 80 candidatas se alzará con la corona del Miss Universo. El experto en concursos de bellezas, Osmel Souza, aseguró que le gustaría que este año gane Nicaragua y ve mucho potencial a Sheynnis Palacios.

“A mí me encantaría que ganara Nicaragua porque es un país que nunca ha ganado, difícilmente creo que vuelva otra con características tan fuertes como la candidata de este año”, expresó el experto tras ser consultados por Telemundo.

Según Souza, es necesario que haya un verdadero cambio en este certamen para que no se elijan a “las mismas” reinas de bellezas.

El experto analizó el desempeño de cinco latinas que a su juicio fueron las que más destacaron por su belleza en traje de baño y elegancia en vestido de gala en la primera noche de las preliminares del concurso.

LEER MÁS: Miss Nicaragua bordó en su vestido: “Si pequeña es la patria, uno grande la sueña”

"A mí me encanta Nicaragua. No es solo porque ella tiene un look diferente que ella lo sabe llevar muy bien y lo hizo maravillosamente bien”, expresó Osmel Souza al manifestar que es la favorita de todas las participantes.

En referencia al vestido que usó Sheynnis Palacios durante su presentación que estuvo inspirado en las aguas azules y turquesas de Corn Island con más de cien mil piedras de cristal y diseñado por Jared Bermúdez, Souza dijo que fue un “vestido bonito” diseñado por su compatriota que sabe lucirse en sus trabajos.

SIGA LEYENDO: "Miss buñuelos" el menosprecio de presentadora oficialista contra Sheynnis Palacios

“El vestido se lo hizo un venezolano, ya yo sabía que el vestido iba a ser un vestido bien hecho porque este venezolano hace cosas muy buenas, también hizo el de Venezuela, Nicaragua y Curazao".

En el listado de favoritas de Osmel Souza, además de Nicaragua, figuró la candidata de El Salvador, de Colombia, quien “salió a matar” al desfilar en la pasarela del Miss Universo, también la representante de Puerto Rico y Venezuela, de quienes insistió tienen la experiencia de haber competido en otros certámenes de bellezas.

“Yo estoy seguro que la que va a ganar el sábado es una que ya ha estado en otro concurso porque saben moverse divinamente bien y saben manejar el escenario”, dijo el zar de la belleza.