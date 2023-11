Sheynnis Palacios destaca que “la gente se tomó las calles de nuestro país y empezaron a sacar nuestra hermosa bandera azul y blanco, esto es algo histórico no solo para mi país, si no para el mundo” tras su triunfo en Miss Universo

"¡Hicimos historia! Nicaragua tiene su primera Miss Universo", esas fueron las primeras impresiones que Sheynnis Palacios Miss Universo 2023, brindó al medio nicaragüense Vos TV, donde expresó su agradecimiento al pueblo nicaragüense y al mundo por apoyarla.

Sheynnis Palacios empezó narrando que tenía escasas horas de sueño y consideraba que su coronación era parte de un sueño del que aún no despertaba, pero se había propuesto descansar porque debía empezar sus gestiones oficiales como la actual Miss Universo.

“Realmente es un sueño hecho realidad que me pellizcan y todavía no me lo creo, pero ahora estoy muy feliz de saber que llevé esta victoria esta primera victoria a mi país”, expresó Palacios, quien logró destacar desde el inicio del concurso de belleza por su inteligencia y carisma.

La victoria de Palacios ha sido celebrada por todo Nicaragua, que se ha volcado a las calles para celebrar el triunfo de su compatriota.

“Cuando dijeron mi nombre la gente verdadera se emocionaba y escuchar esos gritos de alegría, la gente se tomó las calles de nuestro país y empezaron a sacar nuestra hermosa bandera azul y blanco, esto es algo histórico no solo para mi país, sino para la historia del mundo”, expresó la beldad nicaragüense.

“Gracias por ayudarme a cumplir este sueño porque hemos demostrado que a pesar que somos un país pequeño soñamos en grande y cuando realmente luchamos por ese propósito con amor y con fe en Dios. ¡Lo hicimos!”, dijo.

La joven se ha convertido en un símbolo de inspiración para las mujeres nicaragüenses y en un ejemplo de que todo es posible si se trabaja duro y se persiguen los sueños.

“Esta corona nos pertenece a todos, al igual que a las muchachas con las que competí, le pertenece a toda esa gente que está en mi hermoso país y a toda esa gente que creen que los sueños son imposibles decirles que no lo son”, añadió la joven visiblemente emotiva.

“Estoy totalmente anonadada de ver como mi hermosa bandera azul y blanco están portando rincones de nuestra hermosa patria, ver cómo tanta gente está llorando por darle este triunfo, es realmente un triunfo para ustedes”, agregó.

¿Cuándo vuelve Miss Universo a Nicaragua?

Sheynnis Palacios señaló que no hay fecha inmediata para volver a Nicaragua porque antes debe cumplir agenda como Miss Universo e instalarse en Nueva York donde será su nueva residencia.

“Todavía no tengo una fecha determinada, debo organizar muchas cosas antes, tengo que viajar a Nueva York a mi apartamento, conocerlo e instalarme, también tener las nuevas agendas, tengo trabajo por cumplir”, señaló la nueva embajadora del mundo.

Sin embargo, precisó que visitar Nicaragua está contemplado porque desea compartir el triunfo con la gente que la ama y ha estado a lo largo de estos años. “Es algo que Nicaragua lo merece y está en nuestros planes ya lo hemos hablado con la organización del Miss Universo”, explicó.

“Ahora no soy solo Sheynnnis Palacios, soy Miss Universo, un sueño hecho realidad (…) mi misión es ser una voz para las niñas que vean mi experiencia y crean en sus sueños (…) Ustedes no tienen que ser como yo, ustedes deben de ser mejores que yo”, insistió la joven nicaragüense.

La historia de los trajes de cada presentación

En la competencia de traje de gala final, Sheynnis Palacio lució un vestido blanco y celeste del diseñador Carlos René Cruz, que estuvo inspirado en la cultura de Nicaragua y El Salvador, país que le abrió las puertas con tanta cordialidad.

“En diferentes momentos y ocasiones mencioné que si pequeñas la patria, uno grande es la sueña y que es la realidad de todos nosotros como centroamericanos y como también Nicaragua somos un país pequeño, pero con grandes sueños”, manifestó.

Durante la presentación preliminar, la joven quiso mantener la misma línea orgullosa de sus raíces y lució un vestido de pedrería ajustado al cuerpo que estaba inspirado en Corn Island de la Costa Caribe Nicaragüense.

No obstante, Palacios dice convencida que fue Dios quien la guió en todo momento y la hizo brillar con luz propia hasta convertirse en la Miss Universo 2023.

El Zanate

En la ronda de trajes nacionales, Palacios vistió el traje El Zanate, obra del talentoso diseñador nicaragüense Jorge Salazar que también fue sometido a numerosas críticas por algunos opositores que intentaban ridiculizar, sin embargo, la joven lució con elegancia y respondió con educación a los señalamientos.

Afirmó que ella está en cada zanate que se ve porque ella se siente en el corazón y pensamiento de cada una de las personas que la apoyó, explicó que durante su presentación hizo algo que ninguna miss había hecho antes y era arrodillarse.

“Es como darle reverencia y honra a todas las personas que te están viendo que están creyendo. Entonces yo le dije sí, me encanta la idea. Siento que va muy bien con mi personalidad y realmente quedó como anillo al dedo era como dar esa esa faceta de Sheynnis”

Para luego añadir que ella es una mujer muy versátil, camaleónica que se adapta a las diferentes circunstancias y diferente área sin problema alguno.

“Queríamos destacar las situaciones opuestas en un color negro, pero también sin perder, la dulzura de mi carácter que muchas personas que me conocen lo saben que son una persona tranquila”, dijo la joven graduada de comunicación social en la extinta universidad Centro Americana (UCA) y ex alumna del colegio jesuita La Salle de Managua.