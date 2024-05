Renuncian dos reinas: Miss Mundo Nicaragua y Miss International Nicaragua 2024

Equipo de Periodistas

Mayo 27, 2024 06:11 PM

Nicaragua se queda sin Reinas de Belleza. Este lunes Ismeli Jarquín, la jinotegana electa como Miss Mundo Nicaragua 2024, renunció a la corona y lo informó a través de su red social en Instagram.

En su cuenta de Instagram, la jinotegana escribió: “Cada situación es única, y a veces renunciar a un sueño puede ser la mejor opción dadas nuestras circunstancias personales. Es importante ser compasivos con nosotros mismos y reconocer que tomar decisiones difíciles puede ser un acto de amor propio”.

“Hoy hacemos del conocimiento del público en general que Ismeli Jarquín nos ha manifestado su dimisión al título nacional como Miss Mundo Nicaragua 2024, por motivos personales”, publicó en un comunicado Bellezas Globales de Nicaragua.

En su mensaje, Jarquín compartió que “a lo largo de este viaje, tuve la iniciativa de prepararme de la mejor manera posible, pero lamentablemente me encontré con limitaciones que no me permitieron crecer como esperaba”, escribió la beldad sin detallar a qué limitaciones se refiere.

Llama la atención en el mensaje de la Reina de Belleza, que se refiere a su “bienestar” y “paz mental” como una prioridad, “no negociable”, “he aprendido que a veces es necesario alejarse de situaciones que no nos permiten desarrollarnos plenamente ni sentirnos apoyados”, comentó Jarquín. Ismeli Jarquín no se fue sola. La joven coronada como Miss International 2024 también renunció. Se trata de la chontaleña Dorianny Rachel Carmona Pichardo, Carmona Pichardo también asumiría la corona de Miss Mundo 2024, en caso de la ausencia de la ganadora del concurso.

"Con el corazón lleno de gratitud, quiero compartir una noticia importante con ustedes. Después de una cuidadosa reflexión, he decidido renunciar a mi título de Miss International Nicaragua 2024", posteó en su cuenta.

En su mensaje de despedida, Dorianny dijo que tomar la decisión no fue fácil “Es lo mejor para mi bienestar y crecimiento personal en este momento. Agradezco a la Organización Miss International Nicaragua por la oportunidad de haber formado parte de esta experiencia tan enriquecedora”, dijo la beldad chontaleña. Aunque Carmona no habló de “paz mental” sí de “bienestar”, por lo que desistió a continuar su preparación para ir hasta Japón, a medirse con candidatas de otras partes del mundo, a pesar de la emoción que le causaba representar a Nicaragua.

"Me siento muy orgullosa, un trabajo muy largo y sobre todo muy duro. Ya el concurso tiene fecha, el 12 de noviembre. Estoy ansiosa y desde ya preparándolo todo”, dijo después de alzarse con la corona de Miss International. Dorianny Carmona representó a Nicaragua en el Teen Universe en 2019.

Desde la victoria de Sheynnis Palacios en Miss Universo 2023, en Nicaragua no se habla de certámenes de belleza de la misma manera. El control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es tal, que creó su propio certamen Reinas Nicaragua, para garantizar mises a su medida.