Taylor Swift estrenará por 'streaming' su película 'The Eras Tour' en su cumpleaños

Equipo de Periodistas

Taylor Swift anunció este lunes que estrenará en plataformas de ‘streaming’ una versión extendida de su película, ‘Taylor Swift: Eras Tour’, el 13 de diciembre en el marco de su 34 cumpleaños.



"Se acerca mi cumpleaños y he pensado que una forma divertida de celebrar el año que hemos pasado juntos sería poner a su disposición la película del concierto de 'The Eras Tour' ¡para que la vean en casa!", expresó la cantante a través de una publicación en Instagram.



La película de casi tres horas de duración sigue a Swift en su lucrativa gira internacional con la que celebró las "eras" musicales de su carrera, y la versión extendida de la cinta incluirá temas como 'Wildest Dreams', 'The Archer' y 'Long Live'.



El anuncio de la cantante llega después de su última presentación en Brasil el pasado domingo, con la que culminó su paso por América Latina.





Según la página oficial de la artista, el filme se estrenará bajo demanda en plataformas como Apple TV, Vudu, Prime Video, Xfinity, Google Play y YouTube en Estados Unidos y Canadá, y algunos países que, según adelantó, pronto serán anunciados.



El anuncio de las proyecciones de la película de Swift en salas de cine marcó un hito en términos de recaudación, alzándose con hasta 100 millones de dólares de facturación en preventas y alcanzando 248 millones de dólares en taquilla internacional.



'Taylor Swift: The Eras Tour' es una obra autoproducida por la cantante de 33 años, quien también se encargó de otros aspectos relacionados con la distribución y el marketing, prescindiendo de intermediarios y asociándose directamente con los cines AMC.



Tras finalizar su gira por Latinoamérica, Swift continuará con sus actuaciones en febrero de 2024 en donde recorrerá países como España, Japón, Australia, Singapur, Francia, entre otros, acompañada de Sabrina Carpenter, Paramore y Gracie Abrams como teloneros de sus espectáculos.



Hasta el momento la última fecha anunciada de su tour está pactada para el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá.