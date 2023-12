Miss Universo Sheynnis Palacios inicia gestión para llegar a Nicaragua

Tras veinte días de ser coronada como la nueva Miss Universo en San Salvador, Sheynnis Palacios reveló que ya está planeando su retorno a Nicaragua para celebrar con los nicaragüenses. Ella es la primera centroamericana en alzarse con la corona.

“Estoy muy contenta de ya iniciar la gestión y preparativos para llegar a mi país y celebrar con ellos”, expresó la reina de belleza en una entrevista al medio hondureño La Prensa.

“En estos momentos yo estoy muy feliz de poder compartir con toda la gente de Nicaragua, de poder llegar a mi país a celebrar este triunfo histórico para los nicaragüenses, para los centroamericanos y para nuestros hermanos latinoamericanos”, agregó la nicaragüense.

Sheynnis Palacios quien radica en Nueva York tras su coronación expresó que esta es la mejor época para vivir en la gran manzana porque puede estar conectada con animales ya que ella considera una “pet lover” y recordó que tiene seis perros y tres gatos en Nicaragua y confirmó que está ansiosa de volver a la tierra de lagos y volcanes.

LEER MÁS: Miss Nicaragua bordó en su vestido: “Si pequeña es la patria, uno grande la sueña”

“Estoy muy contenta adaptándome a la Gran Manzana en esta época como es la Navidad, me encanta salir por las calles y ver a todos los perritos, soy amante de los perritos tengo seis perros y tres gatos, entonces me encanta Nueva York”, expresó.

Palacios también habló de ser una inspiración para las niñas centroamericanas que antes de su triunfo consideraban imposible soñar con convertirse en una Miss Universo y gracias a ella lo ven ahora posible.

“Es un orgullo poder decir que Centroamérica tiene esa primera corona, este triunfo que fue ganado en Centroamérica y es un trabajo que estoy dispuesta a asumir en más de 101% y lo hice desde el momento de mi entrevista con el jurado lo hice mencionar y estoy feliz de que las niñas y mujeres luchen por sus sueños”, refirió.

La nueva Miss Universo 2023 brindó la entrevista durante su participación en la Gala “We Are All Human” en Estados Unidos.

“Juntos Brillamos. Gracias a la We are all human por invitar a Miss Universe Sheynnis Palacios a ser parte de su inspiradora Gala We Are All Human 2023. Este evento reconoció y celebró las notables contribuciones de la comunidad hispana como conductores de prosperidad, poder y progreso”, reza la publicación.