Equipo de Periodistas

Enero 29, 2024 04:27 PM

Los Bukis harán historia al convertirse en el primer grupo latino en realizar una residencia completa en español en Las Vegas, que desde mayo los acogerá en una serie de conciertos, anunciaron este lunes los promotores del espectáculo.



"Es un motivo de gran orgullo y satisfacción. Lo recibimos con mucha humildad y con mucho respeto a nuestro público, que son quienes hacen posible todo esto", aseguró Marco Antonio Solís ‘El Buki’ en una entrevista con EFE.



El grupo mexicano iniciará su residencia el próximo 3 de mayo en el auditorio Dolby Live del Park MGM en Las Vegas, con capacidad para 5.200 personas, en el que planean brindar a sus seguidores una experiencia íntima y muy distinta a los megaconciertos que ofrecieron en 2021 y 2022 en su gira 'Una historia cantada', en la que recorrieron estadios de Estados Unidos y México.



"Van a ser conciertos más íntimos donde vamos a sentir más cercano al público, con una escenografía moderna y con la esencia de Los Bukis", añadió Solís sobre la residencia de 15 fechas repartidas en mayo, julio y septiembre de 2024.



Los Bukis regresaron a los escenarios en 2021 con una gira de reencuentro que unió a la agrupación 25 años después de su separación y que se convirtió en la más exitosa realizada por una banda latina en Estados Unidos, con lleno absoluto en nueve fechas consecutivas.



El éxito sobrepasó fronteras y la banda también se colocó en el sexto lugar de la lista de las giras más lucrativas de ese año, superando a agrupaciones como Guns N' Roses o los Jonas Brothers, y codeándose con bandas y artistas como The Rolling Stones o Harry Styles.



"Fue muy sorpresivo, superó nuestras expectativas. No esperábamos que la respuesta del público fuera así tan grande. Creo que el que siembra bien, cosecha bien, y eso es maravilloso", ahondó el cantautor.



Pero según Solís, la satisfacción más grande del encuentro con la banda, también conformada por su primo Joel Solís así como por Roberto Guadarrama, Eusebio ‘El Chivo’ Cortez, José ‘Pepe’ Guadarrama, Pedro Sánchez y José Javier Solís, ha sido la oportunidad de reconectar con sus compañeros y recordar viejos tiempos.



"Lo más grato que tenemos todos en nuestro corazón es el sentimiento maravilloso de reconciliación, de comprensión, de alegría; el vernos una vez más y reencontrarnos con tantas cosas, tantas anécdotas", dijo el también compositor.



Los Bukis, fundados en 1975 por Marco Antonio y Joel Solís, son reconocidos como uno de los grupos de música regional más exitosos de su época y obtuvieron varios premios Billboard como mejor grupo latino entre 1982 y 1995.



Marco Antonio Solís confesó que aún tiene muchos planes con la banda, y adelantó que ha comenzado a trabajar en música inédita para poder entregar a sus seguidores una muestra de gratitud por su apoyo.



"Este reencuentro es para siempre. No tenemos una estructura de cómo va a continuar pero aparecen las oportunidades y mientras el público nos siga favoreciendo con su apoyo estaremos presentes", mencionó el compositor de 'Tu cárcel'.



Los boletos de la residencia salen a la venta este viernes.