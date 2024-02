La alfombra roja de los Goya en Valladolid muestra rechazo total a los abusos en el cine

Equipo de Periodistas

Febrero 10, 2024 04:42 PM

Tal y como se esperaba, después de que hace menos de un mes saltara a la opinión pública un caso de abusos en el cine español, la alfombra roja de la 38 edición de los Goya ha servido para que nominados, invitados y demás representantes de la industria, hombres y mujeres, se manifestaran en bloque en apoyo de las mujeres.



Desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha celebrado que se hable de estos temas en ceremonias como ésta, la condena a los abusos ha sido unánime.



"Me gustó mucho lo que dijeron los Javis y Ana Belén a propósito de esta cuestión. Dijeron aquello de que querían una industria sana porque quieren una sociedad sana", ha resaltado Sánchez.



"Y creo que extirpar esta violencia estructural primero nos incumbe a los hombres y es un compromiso ciudadano y es un compromiso civil de todos y cada uno de nosotros y nosotras y lógicamente de las instituciones públicas que representamos una voluntad mayoritaria de acabar con este tipo de violencia".

También Pedro Almodóvar ha destacado que las reivindicaciones de hoy se hayan hecho delante de los políticos: "Espero que estén a la altura de las circunstancias", ha dicho.



"Creo que todo el país se ha solidarizado con las tres víctimas (de Carlos Vermut) y espero que el ministerio que corresponda, no se si el de Igualdad, les den todo tipo de apoyo psicológico y legal, y sobre todo -ha dicho Almodóvar-, que les den confianza y que otras mujeres que vivan esa pesadilla de miedo y falsa culpa se animen y no tengan miedo de denunciar. Afortunadamente, nuestro país ha cambiado mucho a este respecto".



En este sentido, Manolo Solo, nominado como actor protagonista por 'Cerrar los ojos' ha señalado que condena cualquier acto de abuso, "sexual y de poder", ha señalado.



"Es evidente que en todas las facetas sociales en el mundo, y en este país, ha habido un predominio masculino y todo está hecho según el patrón masculino; el cine no iba a ser una excepción -ha considerado-, y eso hay que intentar erradicarlo absolutamente".



Sin embargo, su compañero en la película de Víctor Erice, Jose Coronado, también nominado en su caso, como mejor actor de reparto, no ha querido significarse, después de que un comentario suyo al respecto en la gala de los premios Feroz le obligara a disculparse por haber dicho que las denuncias había que hacerlas de inmediato.



"Lo que me toca a mi hoy es hablar de nuestros trabajos, que se los presentamos aquí a toda España, y del que estamos muy orgullosos", ha dicho.



Otro nominado, Alberto Ammán, esta vez a mejor actor protagonista por 'Upon entry', ha expresado su "rotunda condena" de la violencia y ha expresado su preocupación por el miedo de las víctimas denunciar por quedarse sin trabajo o ser apartado, un problema, ha dicho, que trasciende lo jurídico y es también "educacional".



Dos mujeres 'poderosas', Alba Flores, y Aitana Sánchez-Gijon han defendido la necesidad de que haya "un cambio estructural, en el cine, en las productoras y también entre la gente, que no vale solo con lo que pueda ocurrir en una gala como la de los Goya", ha considerado la protagonista de 'Vis a vis', en el reparto de 'Te estoy amando locamente'.



Y Sánchez-Gijón, que exhibía el paipay con el lema '#se acabó' que han repartido las mujeres cineastas de CIMA, opina que en este momento "están aflorando cosas" y ha añadido que "está muy bien que se tome conciencia y también medidas". Para ella eventos como los Goya son perfectos para "alzar la voz sobre temas que nos conciernen a todas".



En ese sentido se ha expresado también Macarena García, que ha atribuido a "un problema social, estructural y sistémico" las denuncias sobre abusos sexuales que han aflorado dentro del cine español "y que gracias a Dios están explotando".



"Estamos alzando la voz, es un momento importante y bastante esperanzador de que las cosas tienen que cambiar y estamos en ello. es algo muy importante y tiene gravedad", ha abundado.



Y en la misma línea, la realizadora Isabel Coixet, que apoyaba la campaña 'Se acabó' paipay en mano, ha redundado en que los abusos son una cuestión que "trasciende el sector del cine", y que la nominada a la mejor dirección con "Un amor" ha inscrito en un clima de "hartazgo general en todos los campos de la sociedad".



Otra mujer que se sumó a la campaña con el paipay reivindicativo, fue la veterana actriz Marisa Paredes, quien ha considerado que "no hay otra forma de cambiar las cosas que luchar".



Nominado como mejor actor de reparto por "Creatura", Álex Brendemül ha deseado que las malas prácticas "empiecen a verse también en la política y en todos los sectores donde yo pondría la mano en el fuego de que sucede.



Su compañera de elenco, Clara Segura, también nominada como mejor actriz de reparto, ha animado a las actrices que sufren maltrato o abusos a que "tengan los ovarios" y denuncien su situación como un paso previo para su erradicación.



"Si para que esto suceda es necesario hablarlo en público, es un peaje que merece la pena pagar", ha resumido.