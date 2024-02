Mariela Cerros de Nicaragua “más que lista” en la India para conquistar la corona de Miss Mundo

Equipo de Periodistas

La representante Mariela Cerros, Miss Mundo Nicaragua 2021 deslumbró en la ceremonia inaugural del certamen de belleza de Miss Mundo en la ciudad de Bombay, en la India, luciendo un traje nacional inspirado en el tradicional "Baile de las Negras", en el evento que celebra su edición 71 tras dos años de interrupción y que este 9 de marzo efectuará la gala final.

El concurso de Miss Mundo no se pudo realizar en 2022 y 2023 y es por eso que Cerros ganadora en 2021, representa a Nicaragua en la edición de Miss Mundo 2023 que se realiza en la India. Cerros fue la sucesora de Miss Mundo Nicaragua 2020, Sheynnis Palacios, actual Miss Universo.

El diseño del traje estuvo a cargo del talentoso matagalpino Eduardo Vásquez, quien logró plasmar la esencia y el colorido de esta festividad cultural tan importante para Masaya que representa la resistencia cultural, la sátira social y la alegría del pueblo nicaragüense.

Mariela lució con gran porte y elegancia el traje, compuesto por una falda amplia y voluminosa en tonos vibrantes como el dorado, negro y rojo, adornada con detalles de pedrerías de colores combinado con plumas y máscaras.

Mariela se mostró orgullosa de representar a Nicaragua en este evento de talla internacional y así lo expresó en sus redes sociales antes de partir a la India.

“Más que lista para iniciar este viaje, gracias por todos los mensajes lindos que me han hecho llegar, su apoyo me llena de ánimo y me hace sentir orgullosa de representar a mi país”, escribió la joven nicaragüense originaria del municipio de Ocotal.

“Es un honor para mí poner en alto el nombre de Nicaragua frente a todo el mundo, es una experiencia que jamás podré olvidar. Gracias por todo el apoyo”, añadió Mariela Cerros, quien en mayo del 2021 ganó la primera corona de Miss Mundo Nicaragua para Nueva Segovia.

El retorno de Miss Mundo

Las concursantes de Miss Mundo, procedentes de más de 110 países, llegaron en los últimos días a la India, donde participarán en diversas actividades hasta el próximo 9 de marzo, cuando se decidirá la ganadora de esta nueva edición del certamen en el centro de convenciones Jio World de Bombay.

Miss Mundo supone además el retorno de este concurso, que celebró su última edición en marzo de 2022, cuando la representante de Polonia, Karolina Bielawska, se hizo con la corona en Puerto Rico.



Inicialmente, la organización concedió este certamen a Emiratos Árabes Unidos, pero finalmente acabó nombrando a la India como anfitrión sin aclarar los motivos de esta decisión ni de los dos años de demora entre certámenes.



La India acogió por última vez este concurso en 1996, cuando salió ganadora la representante de Grecia, Irene Skliva, por delante de la colombiana Carolina Arango.



El certamen de Miss Mundo, celebrado por primera vez en 1951 en Londres, es el concurso de belleza internacional más antiguo del mundo, que tiene como objetivo promover las causas benéficas, además de empoderar a las mujeres para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades.



Junto a Venezuela, la India es el país que más veces ha ganado este certamen, coronando a seis participantes que se convirtieron luego en celebridades mundiales, como las actrices y modelos Diana Hayden o Priyanka Chopra.

