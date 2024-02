Famosos missólogos destacan la pasarela y proyección física de Nicaragua en Miss Mundo 2024

Equipo de Periodistas

Febrero 26, 2024 09:47 AM

La representante de Nicaragua, Mariela Cerros, fue elogiada por el especialista de misses, conocido por su canal de YouTube Missolatino y el missólogo puertorriqueño John Alicea, ambos destacaron su pasarela y proyección física en la edición 71 del Miss Mundo 2024, celebración que se está desarrollando en la India, al sur de Asía.

“Nicaragua. La pasarela de esta niña me encanta, su proyección física también. Me acuerdo que una vez dije que era muy mayor, o se veía mayor con un video que me enviaron y sí, era el video porque luce encantadora, su cuerpo espectacular”, expresó el famoso missólogo.

Asimismo, Missolatino, incorporó a la nicaragüense en el top 25 como una de las candidatas favoritas para pelear con fuerza la corona el próximo 9 de marzo.

“Ya quiero ver más de lo que tiene para ofrecer porque hasta ahora ha sido de las más regias para Miss Mundo”, agregó.

Por su parte, el missólogo puertorriqueño John Alicea coincidió con Missolatino en la selección de Nicaragua como una de las candidatas favoritas de la competencia.

“Nicaragua, estamos hablando de un país con reina universal”, expresó Alicea, quien durante el análisis explicó a Misslatino que antes del certamen en la India no había tenido la oportunidad de conocer a Mariela Cerros.

“Yo la verdad tampoco la había escuchado y la verdad si es experta en los certámenes de belleza y te digo que lo están demostrando al cien por cien, fue la número uno para mí en la salida de la concentración. Me fascinó desde que la vi”, afirmó Misslatino.

Comparó la cabellera afro de Miss Nicaragua con Miss Panamá que le pareció un poco desaliñada algunas veces.

“Mira, la diferencia con la candidata de Nicaragua que también usa afro, mejor dicho, rizos, pero siempre la tiene bien peinadita como que está el de ella aparte como me encanta una mujer que sea camaleónica y es un punto a su favor que no todo el tiempo está usando los mismos look”, insistió el experto en certámenes de belleza.

“Esta chica (de Nicaragua) tiene eso, que ha sabido manejar su perfil como debe ser, es espectacular, habla super desenvuelto, encantadora, hace su merequetengue sabroso, siendo Miss Mundo se deja llevar como un escenario de belleza y eso es lo que me gusta que es polifacética. Ella tiene no sé o no sé cuanto y está bien puesta para llevarse una las posiciones del top 5”, enfatizó Missolatino.

Alicea respaldó los elogios a Miss Mundo Nicaragua y afirmó que cuando la vio en traje típico la ubicó en el Top 5.

“Ojo, porque ella tiene las ganas, y hay una Miss Universo Nicaragua. Vamos a ver si hay una Miss Mundo. Me gusta. Yo creo que es de los pocos años que veo una nicaragüense fuerte, aunque Sheynnis Palacios estuvo ahí, me la dejaron top 40, esperemos que no me le hagan eso a esta niña”, dijo Alicea.

El Missolatino respondió que Mariela Cerros podría ser la revancha de Sheynnis Palacios este año.

Listado de candidatas

Según el listado de posibles finalistas en el Top de Miss Mundo 2024 de Missolatino, podrían estar la anfitriona: India, Kazajistán, Líbano, Filipinas, República Dominicana, Costa Rica, Martinica, Venezuela, Perú, Trinidad y Tobago, Francia, Nigeria, Colombia, Guyana, Puerto Rico, Paraguay, México, Inglaterra, República Checa, Dinamarca e Italia.

“Y este es el top de las candidatas olímpicas mundiales 2024 que más han captado mi atención, esperaba mucho más de algunas, que no me han terminado de convencer, pero sí sé que son excelentes misses y se puede tener una clasificación por parte de ellas, por eso no las descarto del todo”, indicó.

“Pero quería nombrarles a aquellas que desde que llegaron hasta ahora he sentido una fuerza desde mi punto de vista que las puede estar metiendo en el Top final de Miss Mundo 2024”, dijo Missolatino, en su análisis.