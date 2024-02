Sheynnis Palacios a los nicaragüenses: "son trabajadores, luchadores y resilientes. Amen sus países cómo yo amo el mío”

Equipo de Periodistas

Febrero 27, 2024 12:00 PM

Sheynnis Palacios se encuentra en Costa Rica para realizar una serie de actividades privadas relacionadas con la promoción del certamen Miss Universo, así como para participar en la firma oficial del contrato que le otorga al Canal OPA los derechos de transmisión del Miss Universo para Costa Rica.

“Me han hecho sentir en casa, me han hecho sentir el calor de mi gente, calor latinoamericano, yo soy la reina de cada uno de ustedes porque ustedes así lo han decidido y Dios así lo quiso, estoy muy feliz de representar a cada latino que se encuentra en este país”, expresó la reina de belleza de 23 años.

A su llegada al evento, la nicaragüense estuvo acompañada de Olivia Quido de la organización de Miss Universo y fue recibida por parte del propietario de Canal OPA y del certamen de belleza Miss Universo Costa Rica, Carlos Valenciano, a quien Palacios dio la “oficial bienvenida” en la nueva era de este afamado concurso.

“Estoy feliz, contenta y comprometida un ciento un por ciento para generar un cambio trascendental en nuestra sociedad, porque hoy en día la nueva era de Miss Universo es eso, un intercambio de empoderamiento femenino, intercambio de empoderamiento cultural en donde una voz en una temporada se puedan escuchar las historias de tantas mujeres en el mundo como hoy en día es escuchada la mía”, enfatizó Palacios.

Al mismo tiempo, la nicaragüense envió un mensaje a su familia que se encuentra en Nicaragua y a quienes la estaban dando seguimiento desde el país que la vio nacer. “A la gente que reside acá gracias infinitas por hacerme sentirme en mi hogar”, expresó.

Estar cerca de Nicaragua

Al ser consultada sobre el sentimiento que la embarga al estar tan cerca de Nicaragua, Sheynnis Palacios hizo referencia a una anécdota que la volvió a sus raíces y fue comer “tortillas con queso” que para ella vale oro. “Me hizo recordar a mi mamita cuando me palmeaba mis tortillas, me las daba para desayuno, almuerzo o cena, Costa Rica Me ha hecho sentir en mi hogar”, dijo tras agradecer el recibimiento de esa nación.

Sheynnis Palacios llegó este lunes al mediodía a Costa Rica causando gran expectación por parte de la prensa y el público costarricense, así como por una gran cantidad de nicaragüenses que se encontraban en el país, sin embargo, no lograron ver a esta reina universal porque salió por una puerta alterna.

Por su parte, la televisora Opa aclaró este martes previo a la conferencia de prensa que la salida de la reina universal de esa manera obedeció a procesos protocolarios de la organización del Miss Universo que salió de sus manos.

Mensaje para los nicaragüenses

“A toda mi gente de Nicaragua quiero decirles que los admiro porque somos un pueblo, trabajador, luchador, resiliente que gracias a cada uno de ustedes y el apoyo de creer en mí hoy estoy aquí, siendo vocera de mi país, pusimos en el mapa mundial a nuestra bella centroamérica, que Nicaragua está en centroamérica”, afirmó.

“Sigan luchando por sus sueños,sigan visionándose en lo alto que no existe nada más hermoso que ver al pasado y que el recorrido ha valido la pena porque has crecido porque sos una nueva nueva persona y que vas a continuar por más frutos y este mensaje no es solo para nicaragüenses es para el mundo entero amen su país tanto como yo amo el mío”, añadió Palacios.

La emoción por la visita de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, a Costa Rica se intensificó este martes cuando la reina de belleza salió al techo de su camioneta para saludar a decenas de seguidores que la esperaban ansiosamente antes de su conferencia de prensa oficial y algunos hasta le dieron sus banderas para ser firmadas.