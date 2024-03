Sheynnis Palacios reacciona a cada momento vivido en Miss Universo "esta corona es de Dios"

Equipo de Periodistas

Marzo 07, 2024 01:05 PM

A cuatro meses de su coronación como Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios nos embarca en un viaje emotivo a través de los momentos que la llevaron a conquistar la corona en la edición 72 del certamen. Miss Universo hizo llorar a muchos con un video compartido en redes sociales en el que revive las experiencias y emociones que marcaron el camino hacia la corona.

En el emotivo clip, la reina nicaragüense reacciona a imágenes que la transportan a los momentos más memorables de su participación en el certamen.

Al verse en la pantalla siendo parte del Top 10, la reina de belleza de 23 años confesó que “estaba orando” para ser una de las candidatas elegidas.

“Estaba orando realmente para pasar al Top 10 y justo en ese momento empecé a temblar cuando escuché en el escenario ‘Nicaragua’ empecé a temblar”, expresó emocionada agitando los brazos para celebrar el logro histórico.

“Sentí por un momento que no iba a pasar al Top 10 porque acababa de pasar la caminata final con todas las muchachas. Detrás de mí estaba España, los siento España y yo hice un giro, estropeé la caminata de España y yo dije no puede ser”, confió la nicaragüense tras pedir disculpa a Athenea Pérez de España.

Hizo historia al pasar al Top 5

Cuando logró pasar al Top 5, Sheynnis Palacios sintió que ya había cumplido su meta en el famoso concurso internacional porque era algo que ninguna nicaragüense había logrado.

“Era la primera vez que Nicaragua entraba en un Top 5 y toda la gente estaba celebrando muchísimo y yo decía aquí ya me doy por servida”, afirmó que le impresionó escuchar a las personas decir Nicaragua.

La nicaragüense de 23 años se convirtió en la primera centroamericana en ser coronada por la organización de Miss Universo el 18 de noviembre en El Salvador.

La “icónica” pasarela

Al destacarse e imponerse entre las 84 participantes con su impresionante pasarela en traje de noche, traje típico, traje de baño y discurso final, Sheynnis Palacios, demostró que merecía ser la ganadora de la corona esa noche.

La seguridad que transmitió al caminar dice que realmente se la disfrutó.

“Mi parte favorita de la noche. Número uno era canción latina y yo me dejé llevar por la canción latina. Yo escucho música para bañarme, para maquillarme para cocinar, hacer cualquier cosa y lo icónico del giro, siempre hice ese giro desde mi nacional y yo dije voy a hacer un evidente giro en la final”, contó.

Detalló que tras dar el giro al caminar le sigue el “arrastradito” obligado del pie que antes solía hacerlo hacia atrás, pero esta vez lo quiso hacer hacia adelante. “Hoy en día es una marca y me encanta que también ustedes lo recreen”, dijo.

Los nicaragüenses le decretaron su Top 3

Al quedar Sheynnis Palacios entre sus compañeras de Tailandia y Australia, quienes fueron las dos finalistas, cuenta que ese momento realmente ella lo decretó porque durante su sesión de fotos con los outfit que llevaría a Miss Universo, la organización de Miss Nicaragua puso la canción “All of me”. Canción que fue interpretada por John Legen mientras las tres candidatas desfilaban por última vez.

“Todos en Nicaragua me decían vas a llegar al Top 3 y te vas a acordar de todos nosotros cuando estés caminando con esa canción y sucedió. Nicaragua nunca había llegado a un Top 3. Y ya era muchísima historia para mi país y me sentía agradecida”, dijo.

“Lloré mientras estaba haciendo la caminata porque me recordé de mis últimos momentos en Nicaragua. Fue muy hermoso”, agregó.

“Esta corona es de Dios”

Al escuchar Nicaragua como ganadora de la corona universal, Sheynnis Palacios dice que en pocos segundos agradeció a Dios tras ver pasar toda su vida en su país.

“Agradecí a Dios y le dije esta corona es tuya”, contó luego de confesar que ese momento se encontraba en shock porque si ella no lo ve no se acuerda.

“Si sentí el momento de las flores, el momento de la banda no me acuerdo, el momento de la corona sí me acuerdo porque traban la corona para que no se caiga y si me acuerdo de que R'Bonney Gabriel me dijo no te movás voy a colocarte la corona”, afirmó.

Llora al hablar de su mamá

Sheynnis Palacios rompió en llanto al hablar de su mamá y recordar el momento cuando fue coronada, le acercaron la cámara y aprovechó para enviar un mensaje a su madre porque “quería que mi mamá me viera”.

“Yo sabía que no me miraba presente, pero si me miraba a través de la televisión y lo más cercano que tenía era mi directora nacional (Karen Celebertti) y mi mejor amigo”, expresó con un nudo en la garganta que la hizo estallar en lágrimas y soltar otro “te amo mamá y a mi mamita también”, expresó tras disculparse por estropear el maquillaje con sus lágrimas.

Mensaje a las futuras candidatas

Sheynnis Palacios finalizó su intervención con un mensaje esperanzador hacia todas las nuevas candidatas para que luchen por la corona de Miss Universo 2024 en la edición 73 donde todas las voces son importantes y la intuición nunca miente.

“Sean ustedes mismas, esa esencia que nos caracteriza como mujeres es lo más mágico y bonito que podemos tener. Disfruten esta etapa, es única en su vida, desde sus competencias nacionales entreguen todo por el todo, pero para disfrutarlo y ser ustedes mismas y trabajar en pro de nuestra sociedad”.