El aún no confirmado concierto gratuito de Madonna en Río moviliza a sus admiradores

Equipo de Periodistas

Marzo 10, 2024 03:01 PM

Las versiones de que Madonna ofrecerá un concierto gratuito el 4 de mayo próximo en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro, siguen movilizando a los admiradores de la cantante estadounidense pese a que la presentación no ha sido confirmada ni por sus representantes ni por las autoridades locales.



Desde que un columnista del influyente diario O Globo aseguró el pasado jueves que Madonna pondrá fin a su actual gira, 'The Celebration Tour', con un concierto gratuito en las arenas de Copababana que puede atraer a cerca de un millón y medio de espectadores, sus admiradores iniciaron una correría para garantizarse un lugar.



Aún sin confirmación del concierto, las hoteles de Copacabana y barrios vecinos como Ipanema, ante un aumento sorpresivo de la demanda, elevaron significativamente las tarifas de sus habitaciones para la época del posible espectáculo.



La asociación de los propietarios de hoteles de esta ciudad brasileña confirmó que la demanda por habitaciones en la región saltó un 30 % el mismo día en que fue publicada la primera información y que sigue creciendo.

Leer más: Sheynnis Palacios reacciona a cada momento vivido en Miss Universo "esta corona es de Dios"



Hasta una empresa que alquila barcos aseguró que algunos de los admiradores de la cantante reservaron embarcaciones para el día del posible concierto con la intención de poder ver a Madonna desde el mar.



Admiradores de la cantante tanto en Brasil, en donde Madonna no se presenta desde 2012, como en otros países de Suramérica, región excluida de la actual gira de la cantante, aseguran que ya tienen pasaje comprado y hotel reservado.



La última polémica en torno al concierto no confirmado surgió este domingo, cuando algunas publicaciones digitales informaron que la Asociación de Vecinos de Copacabana (AmaCopa) presentó un recurso ante la Justicia para que se impida el posible espectáculo ante los trastornos que generaría en un barrio con pocos accesos.



Los dirigentes de AmaCopa, en mensajes en sus redes sociales, desmintieron la versión y recordaron que ya están acostumbrados a multitudinarios eventos en la que es considerada como playa más famosa de Brasil.



La posibilidad del concierto fue ventilada inicialmente por una asociación de admiradores de la cantante, que ofreció algunos detalles a los que tan solo los negociadores tendrían acceso, y adelantó que la presentación será financiada en parte por Itaú, el mayor banco privado de Brasil, que en la época conmemorará su centenario.



Madonna es precisamente la principal protagonista de una costosa campaña publicitaria que Itaú lanzó este mes como parte de sus conmemoraciones por el centenario.



El posible concierto podrá ser histórico para la cantante de 65 años por reunir un público récord en sus cuatro décadas de carrera. Hasta ahora su mayor presentación fue una que ofreció en el estadio londinense de Wembley en 1990 ante 126.000 espectadores.



Pero en Copacabana, la estadounidense puede superar hasta la hazaña lograda por el famoso grupo británico de rock The Rolling Stones, que, en un concierto gratuito en la misma playa que ofreció en 2006 como parte de su gira 'A Bigger Bang', atrajo a 1,5 millones de espectadores.



The Rolling Stones, cuyo espectáculo tuvo un costo de 2,5 millones de dólares, se presentaron en una tarima de 24 metros de altura y 70 metros de ancho construida en la playa y que contaba con un corredor elevado conectado directamente con el famoso hotel Copacabana Palace, en donde se hospedaron los rockeros.