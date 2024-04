Miss Universo Sheynnis Palacios deslumbra en Tailandia con impactante cambio de imagen

Sheynnis Palacios conquista Asia con cálida bienvenida en Tailandia y nuevo look deslumbrante

Equipo de Periodistas

Abril 02, 2024 11:39 AM

La actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, continúa su gira por Asia con un éxito rotundo. Este 2 de abril, la reina de belleza nicaragüense se presentó en una conferencia de prensa en Bangkok, Tailandia, donde recibió una cálida bienvenida por parte de Antonia Porsild, la primera finalista del certamen Miss Universo 2023.

Las imágenes del emotivo encuentro entre ambas reinas de belleza se viralizaron rápidamente en las redes sociales. En ellas se puede apreciar a Sheynnis y Antonia sonrientes y abrazándose.

La emoción de Sheynnis al ser recibida por la tailandesa fue evidente, reflejando el cariño y la admiración que ambas se profesan.

Este primer encuentro se enmarca en la gira oficial de Sheynnis por el continente asiático como Miss Universo que inició el 31 de marzo y se espera concluya el 10 de mayo. Según la programación en este viaje volverá a visitar Tailandia.

La reina nicaragüense se mostró cercana y accesible con sus fans, saludándolos, tomándose fotos con ellos y firmando algunas de sus imágenes. Los admiradores de Sheynnis expresaron su emoción y agradecimiento por la oportunidad de conocerla en persona.

Además de la cálida bienvenida que recibió en Tailandia, Sheynnis Palacios también llamó la atención por su nuevo look. La reina se presentó con un traje dorado, maquillaje asiático y cabellera larga y ondulada, un cambio que ha sido muy bien recibido por sus seguidores.

En las redes sociales, los fans de Sheynnis la han llenado de elogios por su nuevo estilo. Muchos han comentado que el look le queda muy bien y que la hace lucir aún más fresca y juvenil.

“¡Súper Guau! Incrible look de Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios en Talilandia. Maquillaje asiático a otro nivel. No puedo esperar a ver su look en Vietnam y sesion de fotos de alto calibre en Indonesia”, escribió en Instagram Sash Factor International, cuenta especializada en concursos de reinas de bellezas.