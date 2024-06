Miss Universo Sheynnis Palacios: Las puertas de mi patria nunca se me han cerrado

Equipo de Periodistas

Junio 03, 2024 07:22 PM

Ante las declaraciones de la propietaria de Miss Universo, Anne Jakrajutatip, sobre un supuesto exilio "indefinido" de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, aseguró que las puertas de Nicaragua no se le han cerrado

En una entrevista con RCN en Colombia, Palacios, expresó su ferviente deseo de regresar a Nicaragua para celebrar junto a los más de 6 millones de nicaragüenses que la esperan con los brazos abiertos.

La oriunda de Diriamba ha manifestado en diversas ocasiones su profundo amor por su patria y su anhelo de llevar la primera corona de Miss Universo a Nicaragua, a pesar de que ya han pasado seis meses desde su coronación.

“Quiero decirles que he llevado mi bandera y el orgullo de ser nicaragüense por todo el mundo, y en cada lugar he encontrado a un nicaragüense. Esto me hace sentir que mi gente en Nicaragua me está esperando. Sé que voy a llegar para celebrar con ellos, para hacer historia una vez más, para que su reina, su primera Miss Universo, pueda llegar a mi país, a mi patria que amo con todo mi corazón", declaró Palacios a RCN. Al ser consultada sobre la veracidad del supuesto exilio "indefinido" que mencionó Anne Jakrajutatip, la dueña de Miss Universo, en una publicación con motivo del Día de las Madres, Palacios respondió con diplomacia.

"Creo en Dios, creo en mi gente en Nicaragua, amo mi país. Las puertas de mi patria, la tierra que me vio nacer, nunca se me han cerrado. Creo fielmente que voy a poder regresar y compartir con los más de seis millones de habitantes que están en mi tierra, y también con tantos nicaragüenses que he tenido la oportunidad de conocer alrededor del mundo", explicó Palacios.

Cabe destacar que esta es la primera vez que Sheynnis Palacios habla en público sobre el supuesto cierre de puertas en Nicaragua, y lo hace solo tres días después de confirmar que su abuela y hermano, se encuentran en Estados Unidos. A ambos, no veía desde la preparación del certamen para competir en San Salvador.

¿Cuándo volverá a Nicaragua?

También es importante mencionar que, aunque la organización Miss Universo ha divulgado próximos destinos que llevarán a la reinante Sheynnis Palacios de visita a países en los próximos tres meses, la programación no incluye Nicaragua. Este dato añade un punto de intriga a la situación, ya que la agenda oficial de Miss Universo no contempla una visita a la nación natal de su actual reina, a pesar de su expresado deseo de regresar.

Sin duda, la situación de Sheynnis Palacios y su anhelo de volver a Nicaragua continúa generando expectativa y atención, tanto en su país como a nivel internacional.