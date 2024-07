"Tengo a mi pareja", dice Sheynnis Palacios al realizar recuento de quienes son su red de apoyo

Equipo de Periodistas

Julio 08, 2024 05:24 PM

En un reciente conversatorio en República Dominicana, la Miss Universo nicaragüense, Sheynnis Palacios, abrió su corazón al compartir detalles sobre su red de apoyo, pilar fundamental en su bienestar emocional y mencionó que tiene pareja.

"Ante las dificultades, mi primer acto es la oración", confió Palacios, de 24 años. "Inclino mis rodillas y mi cabeza, pidiéndole tranquilidad, paz en mi corazón y consuelo. Él siempre me responde, me siento una de sus favoritas. Me quiere, me mima y me bendice tanto que a veces me cuesta creerlo. Todo esto se lo debo a Él", dijo Palacios en reconocimiento al poder de Dios que permitió que se coronara como Miss Universo.

La reina de belleza enfatizó la importancia de contar con una red de apoyo sólida: "También tengo a mi familia, tengo a mis amigos y tengo a mi pareja. Ellos están ahí para escucharme, alentarme y brindarme el apoyo que necesito".

Palacios, quien aboga por la salud mental, invitó a los presentes a identificar su propia red de apoyo.

LEER MÁS: Miss Universo Sheynnis Palacios dice que los hombres le huyen a una mujer con poder

"Para algunos, puede ser su mascota o alguien con quien puedan expresar libremente sus sentimientos. Si no la tienen, búsquenla. No se trata de buscar, sino de estar dispuestos a preguntar en momentos difíciles: ¿quiénes están para mí? ¿quiénes me escuchan?".

Esta sería la primera vez que Sheynnis Palacios declara públicamente tener una pareja sin revelar la identidad de la persona que ha conquistado su corazón.

Rumores la vinculan con Carlos Gómez

Recientemente, la bella nicaragüense ha sido relacionada con el venezolano y exjugador de Grandes Ligas, Carlos Gómez, uno de los participantes del reality show "Casa de los Famosos 4" de Telemundo.

La sospecha de una relación entre Palacios y Gómez comenzó a principios de este año cuando la revista People en Español aseguró que la Miss Universo nicaragüense habría tenido una cita con el entonces participante de La Casa de los Famosos.

A dos semanas de este evento, fue el mismo Carlos Gómez quien puso fin a las especulaciones y aclaró en ese momento que no existía un romance con Sheynnis Palacios.

Las más recientes pistas que alimentan las sospechas son una fotografía de la pareja captada en una iglesia de Miami y un supuesto tatuaje de una corona en el cuello de Carlos Gómez, similar a la que porta Miss Universo. Además, Palacios ha publicado fotos en sus redes sociales usando una gorra idéntica a la de Gómez.

En el programa "En Casa con Telemundo", se agregaron más detalles a la posible relación entre Palacios y Gómez. Según el show, la pareja se ha enviado mensajes "muy pícaros" en Instagram. Incluso, Gómez le habría enviado un emoji de girasol a Palacios, a lo que ella respondió: "¿Cómo sabes que me gustan los girasoles?".

Pese a los rumores, las aparentes pistas y las últimas revelaciones, la relación entre Sheynnis Palacios y Carlos Gómez aún no ha sido confirmada ni negada por ambos.