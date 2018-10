Luis Enrique brinda apoyo a hospital que da esperanza a los niños con cáncer

Hace varios años, un pequeño tocó una profunda fibra en el corazón del cantante nicaragüense Luis Enrique. Se trataba de Joseph, paciente de cáncer que, pese a que recibió tratamientos, no sobrevivió a este mal que arrebata cientos de miles de vida anualmente.

“Es difícil, sobre todo cuando has lidiado con casos tan específicos como el que yo viví. Dicho sea de paso, Joseph no resistió el trasplante de médula ósea que se le hizo, el que ya se le había tratado en mi país. Era un caso bastante complejo…”, asegura con pesar el nica en una entrevista al medio Nuevo Día de Puerto Rico.

Luis Enrique de 56 años, se unió a cooperar con el Hospital St. Jude en Estados Unidos, institución enfocada en salvar vidas de niños con cáncer.

“Cuando comencé a visitar a los niños y a llevarles música me di cuenta de la inmensa obra que hace St. Jude. Fue una experiencia increíble ver cómo siguen investigando hasta encontrar la cura para los distintos tipos de cáncer, y cuando la encuentran comparten esa información con otros hospitales sin costo alguno, como tampoco les cobran a las familias todo el proceso del tratamiento. Ese trabajo extraordinario no es posible de no ser por esos ángeles de esperanza que ayudan a continuar con esa misión para erradicar el cáncer de la fase de la tierra”, comenta la voz de “Yo no sé mañana”.

Su paso por Puerto Rico responde a que, además de voluntario, aceptó ser el artista invitado del “St. Jude Chinchorreo Chic Gala”, un evento músico-culinario que se celebrará el 3 de noviembre en el hotel Condado Plaza Hilton de la isla.

No olvida su país

Por otra parte, además de fungir como invitado de esta causa, el músico residente en Miami comparte que desde el pasado mes de mayo trabaja en un proyecto musical relacionado a la situación política que vive Nicaragua.

“Nicaragua es un país en el que no se está respetando ningún derecho humano, en el que no hay alimentos, no hay medicinas, carencias que muchas de organizaciones quieren ayudar a suplir. Así que estamos recaudando fondos, todo tipo de trabajo en cuanto a esa situación”, concluye acogiendo así una segunda causa como proyecto de vida.

*Nuevo Día