El presidente dijo que el diálogo fue “cálido” y “maravilloso”, pero aclaró que no necesariamente está de acuerdo con las sugerencias que le marcó su potencial rival en las próximas elecciones

El precandidato demócrata Joe Biden y el presidente republicano Donald Trump finalmente rompieron el hielo y hablaron por teléfono este lunes sobre la crisis nacional del coronavirus, poniendo fin a las disputas entre estos potenciales rivales de las elecciones presidenciales, confirmaron ambas partes.

“Tuvimos una conversación cálida realmente maravillosa”, centrada en la pandemia, dijo Trump en una sesión informativa regular de su equipo de trabajo sobre coronavirus. “Me dio su punto de vista y lo entendí completamente”, detalló Trump, y agregó que hablaron durante unos 15 minutos. “Aprecio su llamado”, señaló

No obstante, matizó que no necesariamente está de acuerdo con las sugerencias recibidas por el ex vicepresidente.

Por su parte, la directora de comunicación de Biden confirmó también que los dos hombres tenían “una buena charla”. Biden “compartió varias sugerencias de acciones” que la administración puede tomar “para abordar la actual pandemia de coronavirus”, indicó Kate Bedingfield en su cuenta de la red Twitter.

La idea de que los probables rivales en las elecciones de noviembre intercambien ideas sobre la pandemia de la COVID-19 había generado expectativa durante días en un ambiente caldeado por las fuertes divisiones políticas

Joe Biden lidera la interna demócrata, por encima de su único rival en carrera, Bernie Sanders (Reuters)

El llamado marcó un raro momento de unidad para el país siete meses antes del día de las elecciones presidenciales y en medio de una aterradora crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

La semana pasada, Trump dijo que "le encantaría hablar con Biden" y agregó que "siempre" le había parecido "un buen tipo". El jueves, Biden respondió que estaba "feliz de saber que atenderá" su llamada.

Pero pasó el fin de semana sin que se concretara la iniciativa. “¿Qué pasó con esa llamada telefónica que le dijo a los (medios) de noticias falsas que quería hacerme?”, tuiteó decepcionado Trump.

El presidente volvió al tono combativo con Biden, de quien suele afirmar que está perdiendo sus facultades mentales, y al que acusa de corrupción y apoda "Joe, el Dormido"

Ante la sugerencia de Biden de que el Partido Demócrata podría tener que celebrar su convención de nominación por videoconferencia, luego de postergarla de julio a agosto por el coronavirus, Trump insinuó que Biden estaba esquivando tener que aparecer en público. “Joe Biden quería que la Convención Nacional Demócrata se postergara. Ahora quiere una Convención ‘Virtual’, en la que no tenga que presentarse. Caramba, me pregunto por qué”, ironizó Trump.

“Señor Presidente, espero que podamos reunirnos en (la convención en) Milwaukee, pero eso dependerá de que usted dé un paso adelante y haga lo que sea necesario para manejar esta pandemia”, replicó Biden en Twitter, incluyendo un enlace con sus propuestas de gestión.