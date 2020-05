El gobierno japonés confirmó que está preparando protocolos ante un eventual ataque extraterrestre

El ministro de Defensa, Taro Kono, sostuvo que “considerará los procedimientos para responder, registrar e informar encuentros" con objetos no identificados. El funcionario dijo que no cree mucho en los ovnis, pero que le gustaría saber por qué el Pentágono publicó esos videos

El ministro de Defensa japonés, Taro Kono, confirmó que su país está preparando protocolos ante un eventual ataque extraterrestre. Afirmó que, aunque él no creyera en esto, desde la cartera se van a trazar planes para cualquier posible encuentro con ovnis y “considerará los procedimientos para responder, registrar e informar encuentros, pero la naturaleza desconocida de tales objetos puede confundir a los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa, incluidos los de los aviones de combate F-15”.

El funcionario subrayó que los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa de Japón aún no han encontrado ovnis, pero que se están estableciendo protocolos “para cubrir la posibilidad”.

El Gobierno del país asiático informó que sus aeronaves de combate de siete bases, que van desde Hokkaido a Okinawa, ya están trabajando para identificar y controlar el avistamiento de aviones con procedencia desconocida.

De acuerdo con NHK, el ministro dijo que no cree en los ovnis, pero que le gustaría saber por qué el Pentágono publicó esos videos. Tras esta afirmación, mencionó que, “aunque sus militares no han visto ninguna nave extraterrestre, el país estará preparado para una eventual invasión”.

El pasado lunes 27 de abril, el Pentágono publicó las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) por parte de sus pilotos, una recogida en 2004 y dos de 2015.

El Departamento de Defensa “publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado”, explicó el Pentágono sobre estas imágenes, que habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde 2007 y 2017.

El primer video, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007; más tarde fue publicado junto con los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

Ya en 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.

La primera grabación, conocida por los expertos como FLIR1, muestra un objeto de forma oblonga, que se acelera fuera de la vista de los sensores. En el video, llamado Gimbal, se escucha a un miembro de la tripulación decir “mira esa cosa”, en referencia a un objeto volador que, según dijeron, parecía ir contra el viento, en 2015.

Por último, en la grabación conocida como Go Fast, también del año 2015, se aprecia un objeto volador que parece estar sobre la superficie del agua y se escucha a los equipos militares preguntándose: “¿Qué demonios es eso?” y “¿Qué es eso, hombre?”.

El sitio web The Black Vault, dedicado a desclasificar documentos gubernamentales, fue el primero en destapar que la Marina estadounidense consideró que los fenómenos avistados fueron considerados ovnis por los equipos de especialistas.