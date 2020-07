Juan Guaidó rechaza “farsa”, tras convocatoria del chavismo a elecciones parlamentarias

"Los venezolanos no reconocemos una farsa, como no lo hicimos en mayo de 2018", expresó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que es controlado por el régimen de Nicolás Maduro, convocara elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre.

En su cuenta en twitter Guaidó hizo referencia a la elecciones presidenciales en 2018, las cuales fueron criticadas por la comunidad internacional por la falta de transparencia “El derecho a elegir ha sido nuestra lucha. Elegimos vivir con dignidad y en democracia, no imposiciones”.

