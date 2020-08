Agreden a una enfermera por luchar contra el COVID-19

Una enfermera fue agredida en México por ciudadanos por miedo al covid-19. La víctima es una trabajadora del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en el estado de Guanajuato.

La información obtenida a través de un reporte de Infobae dio a conocer que la enfermera Carolina Lira fue atacada cerca de donde vive durante el fin de semana pasado, por vecinos que agredieron también a otros miembros de su familia después de insultarlos y amenazarlos de muerte.

“Decían que era una basura y que iba a contagiar a toda su familia”, señala la enfermera lesionada quien lloraba en un video que circuló en redes.

De igual manera mencionó que una mujer la tiró del cabello y la azotó contra el piso golpeándola en la cabeza y en el cuello, mientras otro hombre la pateó con violencia en el pecho, el abdomen, y la espalda.

“Sentí que me iban a matar, era tanto el coraje y tanta la saña con que me golpeaban que yo la verdad sí pensé morir” además la enfermera agregó “Me dijeron que… que me iba a partir la madre, que me iban a matar, porque yo era una basura que iba infectar a todo mundo. Yo desde entonces... mi familia hemos tenido miedo de salir a la calle”