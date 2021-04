Costa Rica: OIJ investiga “vacunación falsa” en Tres Ríos

El enfermero punza al paciente con la aguja, pero, al parecer, no le inyecta el medicamento

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga una denuncia que hicieron en redes sociales con un video en donde aparece una falsa vacunación en un centro de salud en Tres Ríos.

En el video se observa cómo el enfermero punza al paciente con la aguja, pero, al parecer, no le inyecta el medicamento.

Puede leer: Costa Rica cerrará comercios en el centro del país para bajar contagios

El señor se identifica como Elías Rodríguez, de 82 años, quien aseguró a medios costarricenses que estaba muy ilusionado por recibir su vacuna contra el COVID-19, sin imaginar lo que iba a ocurrir: en apariencia, no lo vacunaron correctamente.

La denuncia ya fue interpuesta en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José y posteriormente pasada a Tres Ríos.

“Resulta ser que me engañan, esta ha sido la vacuna de la farsa y la prueba está en el video. El que ve el video ve que me clavan la aguja y no me inoculan el líquido. No lo digo yo, el jefe de enfermos del cantón de La Unión, que lo vi ayer, me dijo: Don Elías a usted no lo vacunaron”, añadió.

El vídeo fue tomado por su hijo, quien al darse cuenta de lo que había pasado fue a reclamarle al enfermero y el hombre insistió en que sí lo hizo.

“Este señor me decía: Sí sí, mire como le entra el líquido, y le dije que no. Me dijo que lo introdujo con el dedo pulgar”, dijo Rodríguez indignado.

Ante esta situación la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) recordó que al colocarse su vacuna está en todo su derecho de solicitar al personal de salud que le muestre la jeringa antes y después de la colocación.

Recibe las noticias mas importantes directo a tu celular, únete a nuestro nuevo canal en Telegram, haz clic aquí