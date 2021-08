Legislador insiste con el proyecto para llamar "Donald Trump" a una autopista

Miami, 10 ago (EFE).- El legislador de Florida Anthony Sabatini presentó oficialmente un proyecto de ley para cambiar el nombre de la carretera más larga del estado por el de "Autopista del presidente Donald J. Trump", una iniciativa dirigida a contrarrestar los intentos de "destruir el legado" de su ídolo.



"Hoy (lunes) presenté el proyecto de ley para nombrar la carretera más larga de Florida: EE.UU. Highway 27: la 'Autopista del presidente Donald J. Trump', en honor a uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos", dijo el republicano Sabatini, que representa al condado de Lake, en el centro de la península.

Junto a su anuncio en Twitter, el congresista conservador enlazó una petición de firmas para que su proyecto de ley se tome en cuenta.



"El 'establishment' está tratando de destruir el legado del presidente Donald Trump. Me niego a permitir que eso suceda. ¡Estoy volviendo a presentar oficialmente mi proyecto de ley para cambiar el nombre de la autopista 27 a la autopista del presidente Donald J. Trump! ¡Agregue su nombre para mostrar su apoyo!", reza la petición.



La autopista U.S. 27, o Ruta 27, como también se le conoce, atraviesa Florida de norte a sur desde Tallahassee (la capital estatal) hasta Miami.



En todo el estado, la carretera, que discurre a lo largo de 481 millas (774 km), actualmente está designada como "Claude Pepper Memorial Highway".



Claude Denson Pepper fue un político estadounidense del Partido Demócrata que representó a Florida en el Senado estadounidense entre 1936 y 1951, y a Miami en la Cámara de Representantes desde 1963 hasta 1989.



Sabatini anunció por primera vez en enero pasado sus planes de introducir la legislación en el Congreso estatal durante la sesión legislativa anterior, pero el proyecto de ley "murió en un subcomité", según recoge el canal 10 Tampa Bay.



"Esta gran autopista discurre por el corazón del estado que el presidente Trump llama su hogar", escribió en Facebook en enero Sabatini, integrante de la Cámara de Representantes de Florida.



El expresidente republicano tiene su domicilio particular desde fines de 2019 en Mar-a-Lago, una mansión de los años 20 situada en un lugar prominente de Palm Beach que convirtió en un club privado en los años 90 y hasta entonces usaba como residencia de vacaciones, especialmente en los meses invernales.



Por otra parte, en medio de la polémica actual en Florida por el uso de mascarillas obligatorias en las escuelas, de cara el próximo curso escolar, Sabatini se alineó hoy con el gobernador estatal, Ron DeSantis, quien por orden ejecutiva prohibió los mandatos de tapabocas en centro escolares.

"Renuevo mi llamado a una sesión legislativa de emergencia para prohibir todos los mandatos de máscaras y vacunas, y para castigar a estos depravados miembros de la junta escolar y otros funcionarios que están haciendo esto. ¡Los republicanos deben tomarse en serio el fin de los mandatos de covid ahora!", tuiteó Sabatini.



Florida, considerado el actual epicentro de la covid-19 en Estados Unidos, no para de batir marcas y este martes reportó 15.169 personas hospitalizadas con covid-19, lo que significa 1.192 más que el récord del día anterior.