Puerto Rico habilita 358 refugios ante potencial tormenta tropical

San Juan, 10 ago (EFE).- Puerto Rico se prepara para la llegada este martes de lo que podría llegar a ser la tormenta tropical Fred, que se espera deje en la isla hasta 10 centímetros de lluvia y vientos de hasta 56 kilómetros por hora, especialmente en el suroeste



Ante la situación de la isla, que está bajo un aviso de tormenta tropical, se ha ordenado que los funcionarios cesen sus labores a partir del mediodía, don excepción de quienes trabajan en servicios esenciales, según anunció el gobernador Pedro Pierluisi.

"Los empleados públicos podrán comenzar a retirarse a partir del mediodía de hoy, con excepción de los primeros respondedores", dijo en una conferencia de prensa en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) tras reunirse con sus jefes de agencias.



Además exhortó al sector privado a que también termine sus labores hacia el mediodía.



La Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, terminará sus labores este mediodía tal y como ha anunciado su presidenta interina, Mayra Olavarría.



Mientras, los partidos de la temporada 2021 del béisbol superior Doble A fueron aplazados del miércoles al jueves.



El Senado, según anunció su presidente, José Luis Dalmau, cesará sus labores a partir del mediodía.



El Gobierno ha establecido 358 refugios con una capacidad de albergar 39.096 personas que serán separadas entre vacunadas y no vacunadas contra la covid-19.



Además, hay un total de 8.500 efectivos de la Guardia Nacional preparados para ser activados en caso necesario.



"Esperamos mucha lluvia con ráfagas de viento fuertes y se ha emitido aviso de inundaciones repentinas para asegurar la seguridad de todos. Nuestro Gobierno está preparado", dijo Pierluisi.

El mayor temor es la posibilidad de que falle el sistema eléctrico tal y como ha quedado demostrado en fenómenos de parecida envergadura.

A este respecto la compañía LUMA ha afirmado que está lista para afrontar la llegada de las lluvias y vientos. En la conferencia de prensa, Abner Gómez, uno de sus portavoces, reiteró que están preparados para atender las eventualidades que surjan y no pudo precisar cuánto tiempo tardará en restablecerse el servicio en caso de que haya apagones.



También recordó que no se puede enviar personal técnico ante una avería "si todavía hubiera ráfagas de 30 millas (48 kilómetros) por hora".



LUMA Energy, la empresa a cargo de la distribución de energía en Puerto Rico, advirtió a sus clientes que el denominado potencial ciclón número 6, que se podría convertir este martes en ciclón tropical, "probablemente causará averías e interrupciones de servicio".



Puerto Rico sufrió en 2017 el paso de varios huracanes que causaron graves daños, en especial el huracán María, que en septiembre de ese año "destrozó" la isla, dejando miles de muertos y devastando las infraestructuras y debilitando aún más un servicio eléctrico que ya estaba muy deteriorado.



Así lo remarca la propia compañía que a través de sus redes sociales, donde indica que el "sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica de Puerto Rico sigue siendo muy frágil y las condiciones de tormenta" probablemente causen esas averías.



Las visitas a las cárceles han sido suspendidas hasta nuevo aviso.



El sistema aún no ha sido calificado de tormenta tropical por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos -se espera que lo sea esta tarde- y su centro de circulación no está bien definido.

Se espera que el fenómeno se fortalezca mañana.



Los efectos más intensos del fenómeno atmosférico se sentirán esta noche y mañana por la mañana.



Por su parte, el coordinador del Servicio Nacional de Meteorología, Roberto García, detalló que el eje del sistema pasará sobre el mar Caribe, cerca de Ponce.



Señaló que el mayor efecto será la lluvia que se espera, entre dos pulgadas (alrededor de 5 centímetros) a cuatro pulgadas (unos 10 centímetros) y hasta seis (15,24 centímetros) en zonas aisladas.