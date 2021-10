Rusia no ve progreso en el diálogo con EE. UU. sobre las legaciones diplomáticas

Moscú, 12 oct (EFE).- Rusia constató hoy la ausencia de progreso en las conversaciones con Estados Unidos sobre el funcionamiento de las legaciones diplomáticas en ambos países, y no descartó la posibilidad de un mayor deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington en el futuro.



"No puedo afirmar que hayamos alcanzado un gran progreso", declaró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, tras reunirse con la subsecretaria de Estado de EE. UU. para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, según Interfax.

El viceministro de Exteriores ruso constató que el tema de las condiciones de funcionamiento de las legaciones diplomáticas, la rotación del personal acreditado y la normalización de las actividades de las instituciones diplomáticas en ambos países "conservan un considerable potencial de crisis".



"No se puede descartar la posibilidad de un futuro agravamiento en este sentido. Advertimos claramente a nuestros colegas estadounidenses de ello", añadió.



Riabkov constató que las partes "debatieron las relaciones bilaterales de un modo integral y bastante profundo", lo cual permitió un diálogo "directo y bastante sincero".



No obstante, lamentó que de momento los puntos de vista de Moscú y Washington "compaginan mal" y señaló que EE. UU. "no escucha nuestras demandas".



"Pese a ello, la conversación fue útil. Al menos acordamos intensificar estos debates, llevar a cabo consultas especializadas. A ello se le sumarán consultas adicionales sobre otros aspectos de las relaciones bilaterales además de los visados y el trabajo de las legaciones diplomáticas", dijo.



Nuland, quien llegó la víspera a la capital rusa, afirmó que el propósito de su visita es la búsqueda de "relaciones estables y predecibles" entre Rusia y Estados Unidos.



El viaje de la subsecretaria de Estado ha sido posible después de que Rusia y EE. UU. levantasen las sanciones habían impuesto a funcionarios del otro país.



La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, recordó que Nuland estaba incluida en la lista negra de Rusia, por lo que no podía ingresar al país.



Por ello Moscú levantó la sanción a la subsecretaria de Estado y EE .UU. hizo lo propio "bajo el principio de paridad", al retirar a al subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores de Rusia, Konstantín Vorontsov, de la lista negra estadounidense.

Durante su estancia Nuland se reunirá también con el jefe adjunto de la Administración Presidencial, Dmitri Kozak, experto como ella en Ucrania, y el asesor para Asuntos Internacionales del Kremlin, Yuri Ushakov.



Nuland llega a Moscú casi cuatro meses después de que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EE. UU., Joe Biden, trataran en Ginebra de acercar posturas en asuntos como el trabajo en las respectivas legaciones, el diálogo estratégico y de control de armas nucleares, y la ciberseguridad.